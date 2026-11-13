Tüm dünya Arda'yı konuşuyor: 'O bir dahi'

"EN SAF BECKHAM TARZI" Diario AS ise daha coşkulu bir dil tercih etti. "Super-Güler hepsini yenemedi" başlıklı haberde, Arda’nın her alanda etkili olduğu, dribbling yaptığı ve inanılmaz bir doğrudan frikik golü attığı anlatıldı. Kaleci Lammens’e hiçbir suç isnat edilemeyeceği, çünkü vuruşun “olağanüstü” olduğu vurgulandı.