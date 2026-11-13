Tüm dünya Arda'yı konuşuyor: 'O bir dahi'
A Milli Takım Uluslar Ligi'nde Belçika'ya 2-1 mağlup olurken, milli yıldız Arda Güler'in 20. dakikada 30 metreden attığı frikik golü dünya basınında manşet oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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A Milli Takım Uluslar Ligi'nde Belçika'ya 2-1 mağlup olurken, milli yıldız Arda Güler'in 20. dakikada 30 metreden attığı frikik golü dünya basınında manşet oldu.
UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 5. maçında Belçika ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlı takımımızın tek sayısı Arda Güler'den gelirken genç futbolcunun uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta topu ağlara göndermesi, Avrupa basını tarafından manşetlere taşındı. Milli yıldızımız Arda Güler'in Belçika'ya attığı frikik golü, başta İspanya olmak üzere Avrupa basınında geniş yer buldu ve Lionel Messi, Roberto Carlos, David Beckham gibi serbest vuruş ustaları ile aynı kefeye konuldu.
"MESSI'Yİ HATIRLATAN FRİKİK GOLÜ!" İşte Arda Güler'in frikik golüyle ilgili atılan başlıklar... İspanyol spor gazetesi Marca, "Arda Güler Türkiye ile parladı: Messi’yi 2019’da hatırlatan frikik golü” başlığını kullandı. Gazete, Lammens’in tepki veremediği ve sol üst köşeden filelere giden golün, Lionel Messi’nin 2018-19 Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a attığı unutulmaz frikiği andırdığını yazdı: “Güler, kahramanca bir serbest vuruşla Messi’ye büründü. O falso başka dünyadan!" ifadeleriyle övgü yağdırdı.
"O GOLÜ YENİDEN CANLANDIRDI" Mundo Deportivo ise "Arda Güler bir dahi: Messi’nin Liverpool’a karşı efsanevi frikik golünü Türkiye ile yeniden canlandırdı" manşetini attı. Haberde, uzak ve orta noktadan sert, yüksek ve güçlü bir vuruşla tam üst köşeye gönderilen topun, saha konumu, vuruş güzelliği ve kaleye giriş şekliyle Messi’nin o efsane golünü birebir hatırlattığı belirtildi.
"EN SAF BECKHAM TARZI" Diario AS ise daha coşkulu bir dil tercih etti. "Super-Güler hepsini yenemedi" başlıklı haberde, Arda’nın her alanda etkili olduğu, dribbling yaptığı ve inanılmaz bir doğrudan frikik golü attığı anlatıldı. Kaleci Lammens’e hiçbir suç isnat edilemeyeceği, çünkü vuruşun “olağanüstü” olduğu vurgulandı.
"BELÇİKA KARŞISINDA SÜPER FRİKİK" Fransız spor basınının amiral gemisi L'Equipe, Arda'nın vuruşunu "Arda Güler'den Belçika karşısında süper frikik" başlığıyla okurlarına sundu. Fransız Footmercato ise "Güler’e rağmen Türkiye Belçika’ya yenildi ve B Ligi’ne düştü" başlığını tercih etti. Yine de Arda’nın 30 metreden attığı “fenomen frikik”in Lammens’i çaresiz bıraktığını ve Türkiye’yi öne geçirdiğini öne çıkardı.
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