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Valilikten son dakika İstanbul uyarısı: Çok hızlı geliyor!

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Valilikten son dakika İstanbul uyarısı: Çok hızlı geliyor!

AKOM ve İstanbul Valiliği bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini artıracak lodos için uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, rüzgarın etkisinin 90 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi.

#1
Foto - Valilikten son dakika İstanbul uyarısı: Çok hızlı geliyor!

İstanbul’da 13 Kasım 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle AKOM ve İstanbul Valiliği peş peşe uyarılar yaptı. AKOM, İstanbul için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlayarak güneyli yönlerden esen rüzgarın 12 Kasım Perşembe öğle saatlerinden itibaren 30-65 kilometre hızla etkili olduğunu belirtti.

#2
Foto - Valilikten son dakika İstanbul uyarısı: Çok hızlı geliyor!

FIRTINA YARINA KADAR DEVAM EDECEK Bugün erken saatlerden itibaren ise kısa süreli hamlelerle 60-90 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği ve bu durumun cumartesi günü öğle saatlerine kadar sürmesinin beklendiği duyuruldu. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi, kıyı seli ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

#3
Foto - Valilikten son dakika İstanbul uyarısı: Çok hızlı geliyor!

OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI 'TEDBİRLİ OLUN' ÇAĞRISI İstanbul Valiliği de rüzgarın cuma sabahından itibaren 60-90 km/saat fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesini, cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesini beklediğini açıkladı.

#4
Foto - Valilikten son dakika İstanbul uyarısı: Çok hızlı geliyor!

11 İLE SARI KODLU UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı yapılan iller ise İstanbul, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Tekirdağ olarak sıralandı. DENİZ ULAŞIMI AKSADI Deniz ulaşımında da önemli iptaller yaşandı. Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Adalar Ring Hattı hatları ile 23.30 Kadıköy-Adalar, 06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş, 06.45 Kabataş-Kadıköy-Adalar, 07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş ve 07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş seferlerini ikinci bir duyuruya kadar iptal ettiğini bildirdi.

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