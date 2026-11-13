Valilikten son dakika İstanbul uyarısı: Çok hızlı geliyor!

11 İLE SARI KODLU UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı yapılan iller ise İstanbul, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Tekirdağ olarak sıralandı. DENİZ ULAŞIMI AKSADI Deniz ulaşımında da önemli iptaller yaşandı. Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Adalar Ring Hattı hatları ile 23.30 Kadıköy-Adalar, 06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş, 06.45 Kabataş-Kadıköy-Adalar, 07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş ve 07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş seferlerini ikinci bir duyuruya kadar iptal ettiğini bildirdi.