Valilikten son dakika İstanbul uyarısı: Çok hızlı geliyor!

FIRTINA YARINA KADAR DEVAM EDECEK Bugün erken saatlerden itibaren ise kısa süreli hamlelerle 60-90 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği ve bu durumun cumartesi günü öğle saatlerine kadar sürmesinin beklendiği duyuruldu. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi, kıyı seli ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.