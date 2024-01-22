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Yerel Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan göçmenler yakalandı
Yerel

Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan göçmenler yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-22 20:18:00 -
Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan göçmenler yakalandı

Hatay’da ülkeye kaçak yollarla giriş yapan 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15-20 Ocak tarihleri arasında Kırıkhan Ceylanpınar köyü, Reyhanlı Tayfur Sökmen Caddesi ve Kırıkhan Topboğazı istikametinde yaptığı uygulamada durdurulan araçlarda 10 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerden M.E., hırsızlık suçundan 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenerek, Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Olaylarla ilgili D.D., H.K., A.C. ve M.C. adlı şahıslar gözaltına alındı.

2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan şüphelilerden A.C. ve M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler ise, işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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