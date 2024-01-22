Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan göçmenler yakalandı
Hatay’da ülkeye kaçak yollarla giriş yapan 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15-20 Ocak tarihleri arasında Kırıkhan Ceylanpınar köyü, Reyhanlı Tayfur Sökmen Caddesi ve Kırıkhan Topboğazı istikametinde yaptığı uygulamada durdurulan araçlarda 10 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenlerden M.E., hırsızlık suçundan 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenerek, Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Olaylarla ilgili D.D., H.K., A.C. ve M.C. adlı şahıslar gözaltına alındı.
2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gözaltına alınan şüphelilerden A.C. ve M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler ise, işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.