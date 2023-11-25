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Gündem Türkiye’ye işgalci diyen Pervin Chakar için neler dedi neler! Fazıl Say fabrika ayarlarına döndü
Gündem

Türkiye’ye işgalci diyen Pervin Chakar için neler dedi neler! Fazıl Say fabrika ayarlarına döndü

Yeniakit Publisher
2023-11-25 14:54:00 - 2023-11-25 14:59:38
Türkiye’ye işgalci diyen Pervin Chakar için neler dedi neler! Fazıl Say fabrika ayarlarına döndü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ilk icraatı, PKK yanlısı Pervin Buldan ile birlikte, Türkiye’ye işgalci diyen operacı Pervin Chakar’ı dinlemeye gitmek oldu. Özel’in tepki çeken bu hareketine CHP yandaşı Fazıl Say’dan destek geldi. Say, Chakar’ı öve öve bitiremedi!..

Fazıl Say, Pervin Chakar'ın konserine katılan ve elini öpen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek verdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Fazıl Say, "Pervin çok iyi bir sestir, çok iyi bir sopranodur, kardeşimdir, beraber çalışacağız, 15 yıldır Avrupa’da pek çok yerde takip ettim başarılarını. Kimse hakkını yemesin Pervin Chakar'ın. 'Dünya çapında sanatçımız' dediğiniz onca sahtekarlığı, tonla yanlışı önce sorgulayın!" dedi.

Say, paylaşımının devamında da "Çok iyi etmiş Özgür Özel elini öperek. Kutlarım" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say, paylaşımı üzerine kendisine gelen tepkilere de yanıtsız kalmadı. Ünlü müzisyen, "Şu gönderinin altındaki 'faşist' yorumları okuyunca, aslında bir nevi 'intihar tweeti' attığımızı anlıyoruz, korkmamamızın tek nedeni, zaten çoktan ölmüşüz, üzerimize sıkılsa ne olur sıkılmasa ne olur? Yalnız bir Kürt kızına, değerli bir sopranoya 'ver elini'. 33 kurşun daha!!!" diye yazdı.

Pervin Chakar Türkiye hakkında ne dedi?

2020'de ise Kürdaraştırmaları isimli bir siteye açıklamalarda bulunan Chakar, Türkleri 'Kürt eserlerini talan etmekle' suçlamış, "Kürtler bölünmüş olmakla kalmadılar, onların topraklarını işgal edenler fırsat buldukça onların topraklarını bir savaş alanına çevirdiler, ekonomilerini yok ettiler, tarlalarını yakıp hayvanlarını öldürdüler, dillerini kestiler. Bu böyleyken bize ait olan pek çok eserin de hem Türkler hem Ermeniler tarafından kendilerine mal edildiğine tanık olduk. Yüzlerce Kürt müzik eseri bu iki halk tarafından resmen talan edilmiştir. Devletiniz yoksa birileri mutlaka bu zenginliğe sahip çıkmak, yağmalamak veya benimsemek için ortaya çıkacaktır." demişti.
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Fazıl fabrika ayarlarına döndü

Fazıl Say, özellikle İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle ön plana çıkmış ve sağduyulu açıklamalar yapmıştı. Say'ın Özgür Özel'i savunmak için Türkiye'ye işgalci diyen Chakar'a verdiği destek, memleket muhalifi piyanistin fabrika ayarlarına dönmesi olarak yorumlandı!..

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