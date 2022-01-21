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Gündem Türkiye'ye illegal yollarla girdi! O PKK'lı enselendi
Gündem

Türkiye'ye illegal yollarla girdi! O PKK'lı enselendi

Türkiye'ye illegal yollarla giren Suriye uyruklu PKK/PYD'li terör örgütü üyesi, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 19:19:00 -
Türkiye'ye illegal yollarla girdi! O PKK'lı enselendi

Türkiye'ye illegal yollarla giren Suriye uyruklu PKK/PYD'li terör örgütü üyesi, Afyonkarahisar'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şehirde yabancı uyruklu kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kimliğini ibraz edemeyen kişinin yüz tanıma sistemindeki sorgulamasında 2020 yılında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "PKK/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılan ve süresiz sınır dışı kararı verilen Suriye uyruklu Muhammed Y. olduğunu tespit etti.

Türkiye'ye illegal yollarla girdiği belirlenen PKK/PYD'li terör örgütü üyesi Muhammed Y, gözaltına alındı.

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