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Türkiye'ye iki kritik ziyaret! Dışişleri açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde bir araya geleceği bu hafta, Türkiye'nin ağırlayacağı bir diğer önemli konuk ise Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas olacak.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:07
Türkiye'ye iki kritik ziyaret! Dışişleri açıkladı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılmak üzere 4 Eylül 2018 tarihinde İzmir’e bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız da açılış törenine iştirak edeceklerdir. İki Bakan, bu vesileyle ikili ilişkiler hakkında bir görüşme gerçekleştireceklerdir" denildi.

Türkiye'nin bu hafta ağırlayacağı bir diğer konuk ise Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas... Maas, çarşamba günü Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak ve Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. İki ülkenin dışişleri bakanları perşembe günü İstanbul’da Alman Lisesi’nin 150. Yıl kutlamasına katılacak.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:07
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Dışişleri Bakanlığı
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  6. Nikos Kocias
  7. Heiko Maas
  8. Dışişleri açıkladı

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