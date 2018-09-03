Türkiye'ye iki kritik ziyaret! Dışişleri açıkladı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılmak üzere 4 Eylül 2018 tarihinde İzmir’e bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız da açılış törenine iştirak edeceklerdir. İki Bakan, bu vesileyle ikili ilişkiler hakkında bir görüşme gerçekleştireceklerdir" denildi.

Türkiye'nin bu hafta ağırlayacağı bir diğer konuk ise Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas... Maas, çarşamba günü Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak ve Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. İki ülkenin dışişleri bakanları perşembe günü İstanbul’da Alman Lisesi’nin 150. Yıl kutlamasına katılacak.