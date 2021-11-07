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Siyaset Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!
Siyaset

Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'İktidarın parçası olmaya geliyoruz.' dedi. Buldan'ın söylemi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Kürdistan' söylemine sessiz kaldığı görüntüyü akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 23:37:00 -
Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 27 Eylül'de "Demokrasi Tutum Belgesi"ni kamuoyuna açıkladıklarını hatırlatarak, "Ne kapanması ya sevgili arkadaşlar, biz bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz yönetmeye. Biz iktidarın bir parçası olmaya geliyoruz. dedi.

Buldan, Tekirdağ Kızılpınar Mahallesi'nde düzenlenen "Demokratik Çözüm İçin Demokrasiye Çağrı" mitinginde yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın kirli planını da ifşa etti. Geçtiğimiz günlerde Akşener'in Siirt'te 'Kürdistan' söylemine sessiz kalmasına tepkiler devam ederken Buldan'ın 'iktidarın parçası olacağız' demesi itiraf niteliğinde oldu.

Türkiye'de halkla buluşmalara devam edeceklerini belirten Buldan, "HDP'nin başlatmış olduğu demokrasiye çağrı mitinglerinin bir yenisini daha Trakya'da, Tekirdağ'da yapmanın gururunu yaşıyoruz. Biz 27 Eylül tarihinde bir deklarasyon yayımladık. HDP'nin ilkelerini, tutumunu açıklayan, bir dahaki döneme damgasını vuracak olan ve HDP'nin seçimlerden sonra bu ülkede demokratik iktidarın bir parçası haline gelmesini gerçekleştirecek olan bu tutum belgemizi mitinglerle pekiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinde ama aynı zamanda Avrupa'da da halkımızla birlikte buluşmalar gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

HDP çatısı altında kadın mücadelesini büyüterek, kadınların haklarını savunmaya devam edeceklerini dile getiren Buldan, kadınların yalnız olmadığını kaydetti.
Buldan, HDP'yi kapatmak için hazırlanan iddianamede "gerçekle alakalı somut bir şey olmadığını" savunarak, "Hepsi vekillerimizin yaptığı konuşmalar, vekillerimizin haklımızla buluşmaları, vekillerimizin yapmış olduğu faaliyetleri bu kapatma davasının içine koymuşlar. HDP asla kapatılacak bir parti değildir. HDP'yi kapatmaya sizin gücünüz yetmez, yetmeyecek de." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz iktidarın bir parçası olmaya geliyoruz"

"HDP kapanmaz, HDP kapatılamaz" diyen Buldan, şöyle devam etti:

"Ne kapanması ya sevgili arkadaşlar, biz bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz yönetmeye. Biz iktidarın bir parçası olmaya geliyoruz. Siz hâlâ HDP'yi kapatmaktan bahsediyorsunuz. HDP’yi kapatmak isteyenler gelsinler bu meydanlara baksınlar. Halkların, kadınların, gençlerin partisine nasıl sahip çıktığını görsünler. Onların derdi HDP’yi engellemek."

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