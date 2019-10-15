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Türkiye'ye ihanet tescillendi! Rus yetkili o soruyu duyunca kaçtı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, YPG ve Esed arasında arabuluculuk ettikleri yönündeki iddialara ilişkin bir soruyu “Bu konuda konuşmaya henüz hazır değilim” diyerek geçiştirdi.

15 Ekim 2019 Salı 12:19
Türkiye'ye ihanet tescillendi! Rus yetkili o soruyu duyunca kaçtı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya’nın Türkiye ile Esed arasında doğrudan bir çatışma olmamasını umduğunu, bu yönde yaklaşımların sağlanması için temasların sürdüğünü söyledi.

Rus basınına konuşan Bogdanov, Türkiye ile Suriye ordusu arasında bir çatışma ihtimaline ilişkin soru karşısında, “Elbette hiçbir çatışma olmamasını umuyoruz. Sürece dahil tarafların çıkarları göz önünde bulundurularak kurallara, uluslararası hukuk prensiplerine uygun yaklaşımlar sağlanması için temaslar yürütülüyor” ifadelerini kullandı.
Bogdanov, temasların ‘tüm taraflar’ arasında mevcut olduğuna dikkat çekti.

Görüşmeyi ayarladıklarına ilişkin sorulan soruya cevap veremedi

Rusya’nın YPG ve Esed arasında arabuluculuk ettiği iddialarına ilişkin soru karşısında da Bogdanov, “Bu konuda konuşmaya henüz hazır değilim” dedi ve konuyla ilgili bilgi verildiğinde her şeyin açığa kavuşacağını ifade etti.

"Herkes anlaşmalı"

Bogdanov, “Elbette ki anlaşılmasını umuyoruz. Herkes arasında anlaşma olmalı, Suriyeliler YPG ve Türklerle anlaşmalı” dedi.

Bogdanov, Suriye Anayasası Komisyonu’nun 29 Ekim’deki ilk toplantısının gerçekleşeceğini de ekledi.

YPG'nin Esed ile, TSK’nın ilerlemesini durdurmak için hükümet güçlerinin Türkiye sınırına yerleşmesi konusunda anlaştığı belirtilmişti.

Daha sonra Suriye hükümet güçleri, Til Temir ve Haseke’ye girmişti. Hükümet güçleri ayrıca Kürtlerin kontrolündeki Tabka’ya da giriş yapmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:19
  1. Rusya
  2. Esed
  3. Ypg

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  • Ben DenizBen Deniz27 dk önce
    Küfür (düşman) birdir. Rusada hiiçbir zaman güvenilmez

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