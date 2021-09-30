  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rezilliğini bir adım öteye taşıdı! Şovmen doktor 'pes' dedirtti

Fransa'da Türk korkusu! 'Gizlice girebilirler' diyerek kırmızı alarm verdiler

Erdoğan'la Putin arasındaki diyalog gündem oldu! 'Seninki çok düşük ya'

TEKNOFEST’te dikkatleri üzerine çekmişti: İhracat rekoru bekleniyor

Erdoğan-Trump görüşmesindeki detay yıllar sonra ortaya çıktı! Türk heyeti Trump’ı kaale bile almamış

Sağlık Bakanlığı’ndan aşı iddialarına cevap

Mehmet Ali Kayacı’ya yağ çeken çekene! Aferin sana din karşıtı kim var ise seni alkışlıyor!

Onlardan vergi kalkıyor! Artık ödemeyecekler

Ünlü ekonomist Artuğ Çetin'den altın mı, dolar mı? sorusuna cevap! Ters köşe yaptı: Onun yerini hiçbir şey tutmaz

Fatih'te kiralık ev kararı! Binlerce kişi ilçeyi terk etti
Gündem Türkiye’ye ihanet edenin Almanya’da sırtı yere gelmiyor: Can Dündar...
Gündem

Türkiye’ye ihanet edenin Almanya’da sırtı yere gelmiyor: Can Dündar...

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde haberleri ve söylemleri ile gündeme gelen FETÖ firarisi Can Dündar’ın Almanya’da sırtı yere gelmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 15:44:00 -
Türkiye’ye ihanet edenin Almanya’da sırtı yere gelmiyor: Can Dündar...

 Yeniakit  Ankara 

Her fırsatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı aleyhinde haberler yapan FETÖ’cü Can Dündar’ın kaçtığı Almanya’da keyfi yerinde. Almanya’da her türlü organizasyona en ön safta katılan Dündar şimdi de Almanya'nın ulusal film ödül töreninde ödül takdim edecek.

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ne kadar mutlu olduğunu söyleyerek, “Yarın gece Alman Film ödülleri @Filmpreis açıklanacak. @ZDF’ten canlı yayınlanacak gecede, üç yapım arasından “En iyi belgesel”i kazananı açıklayacak olmaktan sevinç duyuyorum. (Bir de smokinim olsaydı, iyiydi ama… Maalesef Türkiye’de kaldı)” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay