Türkiye’ye ihanet edenin Almanya’da sırtı yere gelmiyor: Can Dündar...

Her fırsatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı aleyhinde haberler yapan FETÖ’cü Can Dündar’ın kaçtığı Almanya’da keyfi yerinde. Almanya’da her türlü organizasyona en ön safta katılan Dündar şimdi de Almanya'nın ulusal film ödül töreninde ödül takdim edecek.

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ne kadar mutlu olduğunu söyleyerek, “Yarın gece Alman Film ödülleri @Filmpreis açıklanacak. @ZDF’ten canlı yayınlanacak gecede, üç yapım arasından “En iyi belgesel”i kazananı açıklayacak olmaktan sevinç duyuyorum. (Bir de smokinim olsaydı, iyiydi ama… Maalesef Türkiye’de kaldı)” dedi.