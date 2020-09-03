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Aktüel Türkiye'ye hayran kaldı: Onları örnek alalım
Aktüel

Türkiye'ye hayran kaldı: Onları örnek alalım

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, savunma sanayisinde Türkiye'nin başarısının örnek alınmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:28:00 -
Türkiye'ye hayran kaldı: Onları örnek alalım

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, kendi silahını yapma konusunda Türk çalışkanlığı ve arzusunun oldukça etkileyici olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin endüstriyel üretiminin muazzam bir noktaya ulaştığını aktaran Uruskiy, "Örnek alınması gereken pek çok nokta var. Türkiye'de savunma sanayisi devlet ve özel girişimin eşit haklara ve imkanlara sahip olduğu bir sektör." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kendi insansız hava araçlarını ve helikopterlerini yapabildiğini anımsatan Uruskiy, ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın ilk adımının motor, uçak, zırhlı araç, roket, elektronik harp malzemesi üretimi alanlarında gerçekleşebileceğini söyledi.

 

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