Türkiye'ye hain oyun! Asıl dertleri bakın neymiş

Kıbrıs müzakerelerine az bir süre kala Avrupa Birliği (AB) tarafının, 5+1 formatındaki toplantıya katılmak istemesi şaşırtıcı bir hamle olarak gündeme gelirken, AB’nin Ada üzerindeki hesapları da bir bir deşifre oluyor. Güvenlik kaynakları, Sevilla Haritası ile Türkiye’yi Akdeniz’de sıkıştırmak isteyen AB’nin asıl amacının Kıbrıs hava sahasını tamamen kontrol etmek olduğunu belirtiyor.

1 milyar avro kazandırıyor

AB’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) yanı sıra KKTC’nin hava sahasını da kontrol etmek istediği ifade edilirken, bu planın arkasında ise AB’nin ekonomik çıkar hesapları olduğuna dikkat çekiliyor. Kıbrıs’ın hava sahasının Kıbrıs adasının 15 katı büyüklüğünde olduğuna işaret eden güvenlik kaynakları “Kıbrıs’taki hava sahası münakaşalı ve BM’de KKTC’nin tanınmışlığı yok. Dolayısıyla o hava sahası yabancı hava yolu uçakları tarafından kullanılmıyor. Orası kullanılmayınca AB ülkeleri Hindistan, Güney Asya tarafına kolay geçemiyor. Türkiye üzerinden ve İran üzerinden geçiyorlar. Birçok ülkenin de arası İran ile iyi olmadığı için AB, Kıbrıs’ın bütün hava sahasını ele geçirmek istiyor” dedi.

KKTC’nin hava sahasının çok kıymetli olduğunun altını çizen kaynaklar, çeşitli ülkelerin hava yollarının Türkiye üzerinden uçmasının Türkiye’ye her yıl 1 milyar avro kazandırdığını ifade ediyor.

‘Sevılla oyunu’ bozulmuştu

Öte yandan, Doğu Akdeniz konusunda Yunan ve Rum tezlerini savunan AB, Türkiye ve KKTC’nin bölgedeki çıkarlarını yok sayan Sevilla Haritası’nı ortaya atmıştı. Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki Doğu Akdeniz’deki MEB (Münhasır Ekonomik Bölge) anlaşmazlığının sözde çözümü için hazırlanan bir çalışma olarak ortaya atılan haritayla, Akdeniz’de kontrolün Yunanistan’a, dolayısıyla AB’ye geçmesi planlanmıştı. Hazırlanan haritayla, Meis adasından başlayan Yunan kıta sahanlığı güneye doğru Akdeniz’in ortasına kadar iniyor ve Türkiye’ye Antalya Körfezi dışında bir çıkış fırsatı tanımıyor. Ayrıca, Yunanistan’ın kıta sahanlığını, Türkiye’ye ne kadar yakın olursa olsun Yunan adalarının sınırlarına göre çiziyor. Türkiye, kendi ana karasına 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir Yunan adasının 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı oluşturmasının hakkaniyete ve uluslararası hukuka uygun bir tez olmadığını vurgulayarak haritayı reddetmişti. Türkiye’den gelen tepkiler üzere AB, haritanın resmî bir belge olmadığını açıklamıştı.

(Türkiye Gazetesi)