  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mülteci düşmanlığını görünce balıklama atladı! Rezil olan Ümit Özdağ apar topar paylaşımını sildi

Diyanet'te flaş görev değişimi! Erdoğan imzaladı

Lübnan Suriyeli mülteciler konusunda Avrupa’ya rest çekti

Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler! İstanbul'da da hissedildi

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'yi kızdıracak açıklama! Olay itiraf

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye’de hiç fabrika açılmıyor" yalanına 41 fabrika açılışında cevap verdi!

Rus internet şirketinde üst düzey deprem! AB'nin hedefi olmuştu

Bunun adı millete ihanettir! CHP'den skandal cezaevi ziyareti

Tahıl ihracatına izin verdi! Putin'den 'Belarus' şartı

Elif Çakır'a kendi okuru haddini bildirdi! 'Keşke Kabataş videosundan da bahsetseydiniz'
Dünya Türkiye'ye hadsiz tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Dünya

Türkiye'ye hadsiz tehdit: Ağır bedel ödersiniz

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, haddini aşarak Türkiye'ye yönelik tehditler savurdu. Nikos Panagiotopoulos, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı girişeceği herhangi bir askeri çatışmada "ağır bedel" ödeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 10:29:00 -
Türkiye'ye hadsiz tehdit: Ağır bedel ödersiniz

Diyalog zeminin oluşmasından sonra Yunan tarafının hamleleriyle Türkiye-Yunanistan hattında gerilim yeniden arttı. Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alması ve F-16 tedarikinin engellenmesi için lobi çalışması yürütmesi; Ankara'yı kızdırdı. Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı için "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" derken, Miçotakis ise; "İletişimi kesen taraf biz olmayacağız" cevabını verdi.

Erdoğan. Anlaşmamızı bozduk

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gerilim yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülke ile ikili görüşme yapmayacağız. Yüksek düzeyli stratejik anlaşmamızı bozduk" dedi.

Yunanistan'dan provokasyon

Öte yandan Yunan Başbakan Miçotakis; gerilim arttığı bir dönemde, Bodrum'un karşısındaki Astypalea, Pserimos ve Kos adalarını ziyaret etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve "Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 50 yıldaki taleplerini" gösterdiği öne sürülen 16 harita ise, Yunanistan'ın yurtdışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderdi.

Türkiye'ye karşı yeni bir algı kampanyası başlatan Atina; bu haritaları kullanarak, "Türkiye bunları istiyor" propagandası yapacak.

Türkiye'ye tehdit: Ağır bedel ödersiniz

Gerilimini arttığı bir dönemde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Manifesto gazetesine konuştu. Bakan Panagiotopoulos, "Karşı tarafı (Türkiye) bir çatışmaya cesaret etmekten caydıran, bizim askeri kabiliyetlerimizdir, çünkü ödemek zorunda kalacakları ağır bedeli biliyorlar. Silahlı kuvvetlerimiz her zaman tetikte ve hazır" dedi.

"Egemenlik haklarımızı koruyacağız"

Erdoğan'ın artık Yunanistan'la ikili görüşmeler yapmayacağı yönündeki açıklamasına da değinen Panagiotopoulos şu ifadeleri kullandı:

"İletişim kanallarını kesecek olan biz değiliz ancak iki ülke arasındaki diyalog, saldırgan söylem ve kışkırtıcı davranışlarla tutarlı değil. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın şunu anlaması gerekiyor. Egemenlik haklarının savunulmasında kolaya kaçınılmayacak."

AB'nin Yunanistan'a olan desteğinin önemini vurgulayan Panagiotopoulos, "Yunanistan'ın kendini güvende ve emniyette hissetmesi gereken bir zaman varsa, o da bu zamandır. Yunanistan endişelenmemelidir" dedi.

27
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ökgeş emmi

Bunların boş lakırtısından korkmam ama, içerdeki hainlerin bu yunanlılarla birlik oldugu kesin.

Denize dökülmek

Bunlar gene kaşınıyorlar Ülkemizin düşmanı gavurlaın oyununa geliyorlar yine.Akıllanmıyorlar,ya akılkarı kıt, ya da hafızaları zayıf. Geçmişten,tarihten ders almayan milletler,devletler hep yıkılmışlardır,yok olmuşlardır.Bunlara birileri duyurmalı ,hatırlatmalı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 27 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay