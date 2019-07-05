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Türkiye’ye güneydeki ülkelerden giriş yapan hastalıkla mücadele sürüyor

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi İçin Teknik Yardım Projesi”nin açılışı gerçekleştirildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:31
Türkiye’ye güneydeki ülkelerden giriş yapan hastalıkla mücadele sürüyor

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi İçin Teknik Yardım Projesi”nin açılışı gerçekleştirildi.


Point Otel konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Veli Gülyaz, nodüler ekzantemi hastalığıyla ilgili proje kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek, büyük ve küçükbaş hayvanlarda hastalığın görülme şekillerini anlattı. Ekzantemi hastalığının güney sınırlarından 2013 yılında Türkiye’ye giriş yaptığını söyleyen Gülyaz, “Sığırların nodüler ekzantemi hastalığı ülkemize 2013 yılında güney sınırındaki ülkelerden giriş yapmıştır. Bu hastalık, sığırlarda ve koyunlarda bulaşıcı karakterde bulaşıcı bir hastalıktır. Bu virüs grubu içerisinde koyunlarda ve sığırlarda farklı bulaşma kaynakları oluşmaktadır. Koyunlarda solunum yoluyla bulaşırken, sığırlarda sivrisinekler tarafından bulaşan bir enfeksiyondur. Ülkemizde 2013 yılından itibaren yoğun bir şekilde hastalıkla mücadele başlamıştır ve aşılama çalışmalarıyla bitirilme noktasına getirilmiştir. Hastalığın hayvanlar üzerinde özellikle ekonomik kayıplara sebep olması, tedavi şansının çok düşük olması hastalıkla mücadelede zorluk oluşturmuştur. Koyun ve keçilerde göründüğü formlarından farklı olarak hastalığın sığırlarda farklı görünmesi halk arasında isminin farklı verilmesine sebep olmuştur. Hastalıkla mücadelede ülkemizde koyun çiçek aşısı kullanılmaya başlamış, bu aşı da 5 doz olarak sığırlarda uygulanarak başarıya ulaşılmıştır. Bu proje kapsamında amacımız ülkemizde hastalıkla ilgili ihtiyaç duyulan aşıların temini, ki temin edilen ilaçların bir kısmı koyun çiçek aşıları olacak ve laboratuvar kapasitesinin arttırılmasıdır. Sonuç olarak bu hastalıkla ilgili ülkemizde tüm çalışmalar yapılacak ve projeye gerekli katkı sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:31
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