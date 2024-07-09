Türkiye'ye gün doğdu! ANKA İHA’nın rakibi bir bir düşürülüyor

Art arda düşürülen insansız hava araçları nedeniyle İsrail Hava Kuvvetleri sorunlar yaşıyor. 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan çatışmalarda insansız hava araçlarından büyük ölçekte faydalanan İsrail ordusu, İran destekli Hizbullah güçlerince bu insansız hava araçlarının düşürülmesi nedeniyle zor zamanlar yaşıyor. Ordunun bu pahalı sistemlerin korunmasına yönelik yeni çözüm arayışlarında olduğu belirtiliyor İsrail’in çok katmanlı hava savunma sistemi, Hizbullah’ın Lübnan’da fırlattığı İran yapımı kamikaze insansız hava araçlarını engellemede çok sınırlı bir başarı elde ederken, Hizbullah tarafından kullanılan İran yapımı hava savunma sistemlerinin beş İsrail orta irtifa uzun dayanıklılık (MALE) Hermes 900 insansız hava aracını düşürmeyi başardığı ifade edildi.

Hizbullah peş peşe düşürmeye başladı

Hizbullah’ın 10 Haziran 2024 tarihinde Lübnan’ın güneyinde uçan bir başka Hermes 900 insansız hava aracını düşürmeyi başardığı ve bu aracın 7 Ekim’de başlayan çatışmaların başından beri düşürülen 5’inci insansız hava aracı olduğu açıklandı. İsrailli kaynaklara göre İsrail ordusu son yıllarda Hermes 900 ve Hermes 450 insansız hava araçlarını kullanarak Gazze ve Güney Lübnan üzerinde rekor sayıda uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuşlar sayesinde Hizbullah ve Hamas güçleri hakkında istihbarat toplayan İsrail ordusunun bu insansız hava araçlarını aynı zamanda hava saldırıları düzenlemek için de kullandığı belirtildi. Düşürülen insansız hava araçlarının İsrail ordusunun bu keşif ve saldırı operasyonları sırasında daha temkinli davranmasına neden olduğu ve bu durumun insansız hava araçlarının kullanımını azalttığı da iddia edildi.

İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı Füze Savunma Teşkilatı’nın eski müdürü Yair Ramati yaptığı açıklamada, MALE sınıfı insansız hava araçlarının hava savunma sistemleri tarafından engellenmeden MANPADS tavanının üzerinde uçabileceğini ancak Hizbullah’ın son yıllarda daha kabiliyetli hava savunma sistemleri edindiğini söyledi. Ramati konuşmasında, “Hizbullah, Hamas, Husiler ve Şii milisler gibi gruplar geçmişte bu insansız hava araçlarını düşürmek için gerekli hava savunma sistemlerinden yoksundu. Ancak İranlılar yerel olarak ürettikleri hava savunma sistemlerini kademeli olarak geliştirdikçe, artık İsrail tarafından işletilen Hermes 900 MALE insansız hava araçları da dahil olmak üzere farklı hava platformlarını düşürebiliyorlar.”



Hizbullah’ın İsrail insansız hava araçlarını düşürmek için kullandığı sistemlerin ABD’nin RIM-66 SM1 füzesinin bir klonu olan İran yapımı Ziad 2 füzesi ve mini jet motorlu ‘358’ dolanan mühimmatı olduğunu ifade eden Yair Ramati, her iki sisteme ait kalıntıların da yakın zamanda Lübnan’da bulunduğunu vurguladı. Ramati’ye göre bu yeni gelişme, farklı saldırı droneları, daha küçük ve daha ucuz insansız hava araçları, dolaşan mühimmatlar veya düşük radar görünürlüğüne sahip jet motorlu HALE sınıfı insansız hava araçlarına MALE sınıfı araçların görevlerinin tahsis edilmesi şeklinde bir taktik değişikliği gerektiriyor.

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Kaynak: SavunmaTR