'Türkiye'ye güç katmaya devam edeceğiz'

Akit Ekonomi

Kayyım atadığı 803 firmanın gelirlerine gelir ekleyen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), önemli projelerin devreye alınmasına ve dev yatırımların hayata geçirilmesine imkân tanıyor. Fon, idare ettiği firmaların yeni pazarlara girmelerinin ve ihracatlarını arttırmalarının da önünü açıyor.

40 bin ailenin ekmek kapısı

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, devraldıkları şirketleri milletin emaneti olarak gördüklerini belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ aidiyeti olan şirketlere kayyım tayin ettiklerini hatırlatan Gülal, “Başarılı bir şekilde yönettiğimiz, mali yapılarını kuvvetlendirdiğimiz firmalardan 40 binin üzerinde aile ekmek yiyor” açıklamasında bulundu.

Önemli adımlar atıyoruz

Yönettikleri şirketlerin katma değer üretmeye ve istihdamı arttırmaya devam edeceklerini anlatan Gülal, şu görüşleri dile getirdi: “Biz, FETÖ tarafından içi boşaltılan firmaları milli servet olarak görüyoruz. Bunları güçlendirip büyütmek, ekonomiye ivme katmak için gerekli her adımı atıyoruz. Çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Doğal olarak veriler iyi geliyor. Gelirler, kârlar devamlı artıyor. Kayyımlarımızca idare edilen firmaların gerek öz kaynak gerekse aktif büyüklük olarak yüzde 40-50 oranında büyüdüğünü görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz.” Öte yandan TMSF yönetiminde olan holdingler, markalar yeni yatırımlar yapmakta kararlılar. Bu holdinglerin, markaların stratejileri şöyle:

Enerji yatırımlarına odaklanıyor

İstikbal, Bellona ve MondiHome markalarıyla öne çıkan Erciyes Anadolu Holding, ABD’de showroom yatırımları yapmak için düğmeye bastı. AVM’lerde yer alacak showroomlar, yakında faaliyete geçiyor. Cirosunu devamlı arttıran Erciyes Anadolu’nun ihracat gelirinin bu showroomların devreye girmelerini takiben 500 milyon dolara varacağı tahmin ediliyor. Holding, enerji alanında da iddialı. Öyle ki CEO Alpaslan Baki Ertekin, her platformda yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanacaklarını vurgulayarak, “Bu alanda daha iddialı ve güçlü konuma geleceğiz” diyor.

Satışları arttıracak

2019’da yüzde 27 büyüyen ve cirosunu 2 milyar 536 milyon lira olarak duyuran Aydınlı Grup; Pierre Cardin, Cacharel ile U.S. Polo markalı ürünlerin satışlarını arttırmakta kararlı. Grup, 2020 ciro hedefini ise 3.3 milyar lira olarak ilan etmişti. Aydınlı’nın yöneticileri de 2017’den bu yana yüzde 125 büyüttüklerini anımsatarak, “Başarılarımız devam edecek, 550 milyon liraya dayanan ihracatı yukarı çekeceğiz” ifadesini kullanmışlardı.

Yeni bölgelere açılıyor

Cirosu 2 milyar lirayı; aktif büyüklüğü 12 milyar lirayı geçen Naksan Holding’in iştirakleri Arap ülkelerine satışlarını arttırmayı amaçlıyorlar. 197 milyon lira faaliyet kârı üreten Naksan Plastik, yeni bölgelere açılıyor. 6.6 milyon lira kâr üreten Royal Halı ise ihracat müşteri adedini arttırmak için var gücüyle çalışıyor.

İhracat hamlesi yapacak

Akın Çorap’ın ürünleri rağbet görüyor. Avrupa ülkelerini yakın takibe alan şirketçe Fransa ve İspanya’ya ürün yollanıyor. Akın Çorap’ın ihracat gelirini katlamak için gerekli her girişimde bulunuluyor. Tanıtım turlarına, reklam faaliyetlerine ağırlık veriliyor. Pek çok ülkeden gelen siparişler de önemle ele alınıyor.

Arama faaliyetlerine ağırlık veriyor

Koza Altın, üretim yatırımlarını arttırıyor. Altın arama faaliyetlerini eksene alan şirket, başarılı bilançolarıyla da dikkat çekiyor. Koza Altın, 2020’nin ilk 9 ayında net satışlarını yüzde 21.7 arttırarak 2 milyar 300 milyon liraya yükseltti. Net kârını yüzde 14.8 arttırarak 1 milyar 400 milyon liraya çıkarttı.