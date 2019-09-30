Türkiye'ye girmeye çalışan teröristler yakalandı

Eylem yapmak amacıyla Suriye sınırından ülkemize girmeye çalışan 2 YPG/PKK'lı terörist yakalandı.
30 Eylül 2019 Pazartesi 14:13
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi." denildi.
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