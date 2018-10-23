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Türkiye'ye getirildi... Suriye'de kaybolan Japon gazeteci mi?

Hatay Valiliği, Japon vatandaşı olduğunu belirten bir şahsın Suriye'den Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

23 Ekim 2018 Salı 21:50
Türkiye'ye getirildi... Suriye'de kaybolan Japon gazeteci mi?

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, üzerinde tanıtma kartı bulunmayan ve Japon vatandaşı olduğunu belirten bir şahsın, güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinesinde Türkiye'ye getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan/kayıp Japon basın mensubu Yasuda/Jumpei Yamamoto olup olmadığını tespit için Japon makamlarından teyit beklenmektedir." ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 21:50
  1. Hatay Valiliği
  2. Japon vatandaşı

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