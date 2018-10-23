Türkiye'ye getirildi... Suriye'de kaybolan Japon gazeteci mi?

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, üzerinde tanıtma kartı bulunmayan ve Japon vatandaşı olduğunu belirten bir şahsın, güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinesinde Türkiye'ye getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan/kayıp Japon basın mensubu Yasuda/Jumpei Yamamoto olup olmadığını tespit için Japon makamlarından teyit beklenmektedir." ifadesine yer verildi.