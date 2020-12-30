Türkiye'ye gelen Çin aşısının üzerinde dikkat çeken detay

Sağlık Bakanlığı’nın, toplamda 50 milyon doz olmak üzere Çin ile anlaştığı inaktif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi; Türk Hava Yollarına ait TK6175 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçakla getirildi.

Pekin Havalimanı’ndan 29 Aralık Salı günü 19.50’de havalanan uçakla beraber yola çıkan aşılar, 30 Aralık Çarşamba günü saat 05.45 itibariyle Ankara’ya ulaştı.

Toplam 17 konteyner içerisinde yer alan 3 milyon doz aşı, Ankara Esenboğa Havalimanı’na geldikten sonra burada 7 adet tıra yüklendi. 2 ila 8 derece arasında saklanabilen aşılar, bu sıcaklık için özel tasarlanan soğutuculu konteynerler içerisinde getirildi.

Türkçe mesaj

Çin'den Türkiye'ye sabaha karşı gelen aşıların üzerinde, "Maskesiz gülümse, Mesafeden kurtul" sloganının olduğu dikkat çekti.