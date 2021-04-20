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Dünya Türkiye’ye geleceklerdi! Taliban lideri öldürüldü
Dünya

Türkiye’ye geleceklerdi! Taliban lideri öldürüldü

Kabil hükümeti ile barış görüşmelerine girişen Taliban'a şok bir saldırı düzenlendi. Örgütün Nangarhar ilindeki üst düzey askeri liderlerinden Mevlevi Nik Muhammed Rehber, suikaste uğrayarak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 17:28:00 - 2021-04-20 17:34:38
Türkiye’ye geleceklerdi! Taliban lideri öldürüldü

Taliban'ın Afganistan'ın Nangarhar ilindeki üst düzey askeri liderlerinden Mevlevi Nik Muhammed Rehber, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Rehber, dün akşam saatlerinde Pakistan'ın Peşaver şehrinde suikasta uğradı.

Rehber, uğradığı silahlı saldırı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Taliban'ın Nangarhar ilindeki önemli isimlerinden olan Rehber, ilde Taliban'ın ABD, Kabil hükümeti ve DAEŞ'e karşı düzenlediği birçok askeri harekatta rol oynamıştı.

Rehber'in cenaze töreni bugün Nangarhar ilinin Hogyani ilçesinde düzenlendi. Cenazeye yüzlerce kişi katıldı.

DAEŞ üstlendi

DAEŞ bugün yayınladığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi.

DAEŞ'e bağlı Amak Ajansı üzerinden yapılan açıklamada Taliban'dan "mürted (din dışı) Taliban milisleri" olarak bahsedilirken, Rehber'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada Rehber'in korumalarından üç kişinin de yaralandığı öne sürüldü.

Kaynak: Mepa News

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