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Ekonomi Türkiye'ye dolar yağacak! Suudi Arabistan'dan TCMB’ye 5 milyar dolar
Ekonomi

Türkiye'ye dolar yağacak! Suudi Arabistan'dan TCMB’ye 5 milyar dolar

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapmak için Türkiye ile yürüttüğü müzakerelerin son aşamasında olduklarını belirtti. Açıklamaya göre Suudi Arabistan, Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacak. Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'ın sorusuna e-postayla verdiği yanıtta, "TCMB'ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 17:42:00 - 2022-11-22 17:47:16
Türkiye'ye dolar yağacak! Suudi Arabistan'dan TCMB’ye 5 milyar dolar

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatıracaklarını açıkladı. Görüşmeler için son aşamaya gelindiği bilgisi geçildi.

NİHAİ AŞAMAYA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan'ın TCMB bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açması konusunda yürütülen görüşmelerde nihai aşamaya gelindiği teyit edildi.

G20 LİDERLER ZİRVESİ'NDE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali’deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmüş ve bu görüşmede; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer almıştı.

Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 18,62 seviyelerinden işlem görüyor. İşte, 22 Kasım güncel döviz kurları…
Cuma günü 18,55-18,64 dar bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 18,6198'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise yatay başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 18,6181 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 azalışla 19,0880'den, sterlin/TL de yüzde 0,7 düşüşle 22,0090'dan satılıyor.

Dolar endeksi, 107,6 ile son 10 günün en yüksek seviyesini test ederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,7'lik değer kaybıyla 1,0250 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle risk algısının arttığını belirterek, küresel çapta dolar talebinin güçlendiğini söyledi.

ABD tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara talep artarken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 54 baz puanla Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan artıracağı öngörülüyor. Banka'nın şubat ayında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler de yeniden güçleniyor.

Bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 108'in direnç, 106,3'ün ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

 

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