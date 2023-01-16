Türkiye'ye doğalgazı kesen İran'dan petrol fiyatlarına rekor zam

Wall Street Journal’ın (WSJ) konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İranlı yetkililer Suriye’ye ek petrol sevkiyatları için artık daha fazla ödeme yapmak zorunda olduğunu bildirdi.

Reuters’ın haberinde, bu da fiyatı varil başına 70 doların üzerine çıkan piyasa fiyatının iki katına çıkaracak.

Şarku'l Avsat'ın WSJ'ten aktardığı habere göre, İran’ın ödemesi ertelenmiş yeni teslimatları reddettiği ve Suriye’den yeni petrol arzı için peşin ödeme yapmasını istediği bilgisi yer aldı.

Öte yandan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren yüzde 70 azaldığını bildirmişti.

Kararın aynı dönemde gelmesi dikkat çekti.