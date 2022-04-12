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Ekonomi Türkiye'ye dev doğal gaz teklifi sonrası Avrupa kapıyı çaldı
Ekonomi

Türkiye'ye dev doğal gaz teklifi sonrası Avrupa kapıyı çaldı

Avrupa Birliği, Türkiye'ye 600 trilyonluk doğal gaz rezervi için yatırım çağrısında bulunan Nijerya'nın kapısını çaldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 18:26:00 - 2022-04-12 18:35:10
Türkiye'ye dev doğal gaz teklifi sonrası Avrupa kapıyı çaldı

Rusya'ya bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa Birliği (AB), Nijerya'dan daha fazla doğal gaz tedariki istediğini bildirdi.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari, başkent Abuja'da AB üyesi ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

AB Nijerya Temsilcisi Samuela Isopi, görüşmede yaptığı açıklamada, AB'nin Nijerya'dan doğal gaz tedarik etmek istediğine işaret ederek "Biz sadece Nijerya için büyük müşteriler değiliz, aynı zamanda petrol ve gaz sektöründe de büyük ortaklarız çünkü sizinle çalışan şirketlerden bazıları Avrupa'dan. Dolayısıyla aynı ilgiyi ve aynı hedefleri paylaşıyoruz." dedi.

NNPC Genel Müdürü Malam Kyari de Nijerya'nın küresel pazara doğal gaz arzını artırmaya hevesli olduğunu söyledi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya, Avrupa'nın dördüncü en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikçisi. Nijerya doğal gazının en az yüzde 40'ı halihazırda Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Nijerya, dünyada 8. ülke

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgelerinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve insan kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

Nijerya'dan Türkiye'ye teklif

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, "Rezervimizi (doğal gaz) 206 trilyon fit küpten 600 trilyon fit küpe yükseltmek istiyoruz. Bu noktada Türk yatırımcılarını bu miktarı birlikte çıkartmaya davet ediyorum." demişti. 

Türkiye'ye 600 trilyonluk rezerv çağrısı: Petrol ararken doğal gaz bulduk
Türkiye'ye 600 trilyonluk rezerv çağrısı: Petrol ararken doğal gaz bulduk

Ekonomi

Türkiye'ye 600 trilyonluk rezerv çağrısı: Petrol ararken doğal gaz bulduk

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