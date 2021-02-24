Türkiye'ye de katkı sağlayacak! Azerbaycan'dan önemli anlaşma

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın Hazar denizinde birlikte işleteceği Dostluk ismi verilen petrol ve doğal gaz yatağının Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinin enerji güvenliklerine olumlu katkılar sağlayacağını açıkladı.

Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Kabulleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bayramov, mevkidaşlarıyla hem ikili hem de üçlü çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bayramov, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin tüm alanlarda en yüksek düzeyde geliştiğini, devlet başkanlarının da doğrudan katılımıyla her gün ilerlediğini vurguladı.

Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için yürüttüğü savaşta Türk halkı ve devletinin siyasi ve manevi desteğini aldıklarını hatırlatan Bayramov, bu desteğin kendilerine güç ve moral verdiğini ifade etti.

Bayramov, savaş sonrasında bölgede yeni güvenlik formatının belirlendiğini, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyete başladığını belirterek Türkiye'nin bölgede sürdürülebilir barışın temininde önemli rol oynadığını kaydetti.

Türk mayın temizleme ekiplerinin savaş sonrasında ilk günlerden itibaren bölgede çalıştığını hatırlatan Bayramov, Türkiye'nin işgalden kurtarılan bölgelerin imarında yer alacağını kaydetti.

Bayramov, Türkiye ile ortak gerçekleştirdikleri enerji ve ulaştırma projelerinden de bahsederek küresel salgın nedeniyle 2020'de ekonomik ilişkilerde biraz azalma olduğunu, fakat bunun kısa sürede giderileceğini söyledi.

Azerbaycan tarihinde ilk kez sadece kimlikle yurt dışına gitmek konusundaki anlaşmanın Türkiye ile yapıldığını hatırlatan Bayramov, "Azerbaycan-Türkiye birliği ebedidir. Bu birlik, dostluk, kardeşlik, stratejik ortaklık ve karşılıklı saygı temelinde kurulmuştur." dedi.

Bayramov, bugün gerçekleştirdikleri üçlü toplantıya işaret ederek "Burada yeni fikirler dile getirildi. Sonraki aşamalarda şimdi dile getirilen düşüncelerin hayata geçirilmesinin mümkün olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bugün ticaret, enerji, gümrük, ulaştırma, güvenlik, tarım gibi konularda fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Bayramov, şunları kaydetti:

"İş birliği için önemli projeler arasında Hazar Denizi'ni geçmekle Türkmenistan ve Azerbaycan'ın birleştiren, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu aracılığıyla Avrupa'ya çıkışı olan Doğu-Batı uluslararası koridoru, bu koridorun parçası olan multimodal ulaştırma koridorunun transit potansiyelinden bahsettik. 21 Ocak 2021'de Azerbaycan ve Türkmenistan arasında Dostluk ismi verilen petrol ve doğal gaz yatağının birlikte işletilmesi konusunda anlaşma imzalandı. Bu proje, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın ekonomilerine katkı sağlamanın yanı sıra Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinin enerji güvenliklerine olumlu katkılar sağlayan bir proje olacaktır."