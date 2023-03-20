Türkiye'ye çok önemli uyarı! "Bu işin şakası kalmadı" deyip duyurdu

"Dünyanın dört bir yanında kaos hakim. Bu kaosun mimarları elbette Türkiye'de de boş durmayacaklardır" ifadelerini kullanan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Bütün engellemelere ve yaşanan olumsuzluklara rağmen kamuoyu araştırmalarında Erdoğan'ın hâlâ Kılıçdaroğlu'nun çok önünde olmasına inanamıyorlar. 14 Mayıs'ta ipi Erdoğan'ın göğüsleyeceğini anlayan 7'li koalisyonun küresel efendileri ise asla boş durmayacaktır. Çok dikkatli olunmalı ve her türlü oyunlarına karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu işin şakası kalmadı. 14 Mayıs seçimlerinin önemi her geçen gün daha da artıyor" dedi.

Barlas, şunları kaydetti:

"ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak Salı günü tutuklanabileceğini açıkladı. Bu nedenle taraftarlarına protesto çağrısında bulundu.

Trump, "Şimdi yolsuz, son derece siyasi suçları için yeni rekorlar kırmaya çalışan ve başındaki kişinin George Soros tarafından finanse edildiği Manhattan Bölgesi Başsavcılık ofisinden yapılan yasa dışı sızıntılar gösteriyor ki herhangi bir suç kanıtlanamayınca, eski ve tamamen çürütülmüş (birçok diğer savcının da çürüttüğü) masallar üzerinden, açık ara önde Cumhuriyetçi başkan adayı ve eski ABD Başkanı gelecek hafta salı günü tutuklanacak. Protesto edin, ülkemizi geri alın!" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trump'ın, birçok ülkede kaos yarattığı iddia edilen George Soros'u işaret etmesi oldukça ilginç geldi bana. Tutuklama talebi ile ilgili gerekçe ise oldukça tuhaf. Trump'ın 8 yıl önce bir porno yıldızı ile ilişkisi olduğu, bu ilişkisini ifşa etmemesi için 130 bin dolarlık teklifte bulunduğu iddia ediliyor. Neresinden bakarsanız bakın Trump hakkında yürütülen soruşturmadan çok pis kokular geliyor.

TRUMP'IN ADAY OLMASINI İSTEMİYORLAR

Trump'ın bu suçtan dolayı hapse gireceğini sanmıyorum. Büyük ihtimalle yakalanır, kelepçe takılır, parmak izi alınır, fotoğrafları çekilir, basına servis edilir ve serbest bırakılır. Amaçları çok açık. İtibarsızlaştırmaya ve sesini kısmaya çalışıyorlar. Bu arada ABD'de Cumhuriyetçi seçmenin tepkisini de çok önemsemiyorlar. 2021'de ABD Kongresi'ni basan fanatik Trump taraftarları bu aşağılanmayı kabulleneceğini zannetmiyorum. Bu tartışmaya ABD'li milyarder Elon Musk da katıldı ve "Trump tutuklanırsa büyük farkla seçimi kazanır" dedi. Musk'a göre bütün planlar seçimler üzerine yapılıyor. Anlaşılan Kasım 2014'te yapılacak ABD seçimlerinde Trump'ı tamamen devre dışı bırakmaya çalışıyorlar.

Benzer bir tutuklama girişimi Pakistan'da yaşanıyor. Pakistan'da mahkeme eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama kararı çıkardı. Gerekçe olarak ise duruşmalara katılmaması gösterildi. Tahmin edeceğiniz gibi Pakistan'da da ortalık karıştı. Yüzbinlerce insan sokaklara döküldü. Mahkeme tutuklama kararını kaldırmak zorunda kaldı. Pakistan'da kaos 30 Mart'a ertelendi.

Amerika ve Asya çok karışık. Avrupa'da da durum farklı değil. Fransa'da 1.5 milyon çalışan, emeklilik yaşının 67'ye çıkarılmasını protesto etmek için sokaklara döküldü. Türkiye, emeklilik konusunda 30 yıllık kronik sorunlarını çözerken Avrupa ülkeleri mezarda emekliliği protesto için ülkelerini yakıp yıkıyor.

TÜRKİYE DİKKATLİ OLMALI

Dünyanın dört bir yanında kaos hakim. Bu kaosun mimarları elbette Türkiye'de de boş durmayacaklardır. Dün Türkiye'nin ilk bor karbür tesisini açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'da karışıklık çıkararak kaos beklentisi içine girenlere sert mesajlar verdi. Erdoğan, pandemiye, küresel enflasyon canavarına ve asrın felaketine rağmen kararlı duruşundan hiç taviz vermiyor. Topluma güven veriyor. Bu yüzden oyları 8 aydır sürekli yükseliyor. Bütün engellemelere ve yaşanan olumsuzluklara rağmen kamuoyu araştırmalarında Erdoğan'ın hala Kılıçdaroğlu'nun çok önünde olmasına inanamıyorlar. 14 Mayıs'ta ipi Erdoğan'ın göğüsleyeceğini anlayan 7'li koalisyonun küresel efendileri ise asla boş durmayacaktır. Çok dikkatli olunmalı ve her türlü oyunlarına karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu işin şakası kalmadı. 14 Mayıs seçimlerin önemi her geçen gün daha da artıyor."