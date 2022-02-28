Türkiye’ye çok kritik "savaş" uyarısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna ve Rusya arasına gerilmiş ipte yürüyen Türkiye'nin dengesini korumayı başardığını, ancak NATO beslemesi muhalefetin ülkemizin bu rasyonel pozisyonunu bozmak için elinden geleni yaptığını belirten Melih Altınok, "Aman dikkat! Türkiye'nin tarafsızlığına zarar verecek hamasetin tuzak olduğunu aklımızdan çıkartmamalıyız" uyarısında bulundu. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"Türkiye Ukrayna'da patlak veren son büyük dünya krizinde arabuluculuk rolünü üstlenebilecek nadir ülkelerden.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasına gerilmiş ipte yürüyen Türkiye'nin dengesini korumayı başarıyor. Güçlü askeri ve ticari ilişkilerimizin olduğu iki ülkeyle kurduğu etkili diyalog kanallarını koruyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin, Putin'in "Belarus'da görüşelim" teklifine ilk cevap olarak "İstanbul olsun" demesi, Kremlin'in Ankara'yla olan temasının aksamaması bu dengenin bir göstergesi...

Ne var ki ülkedeki NATO beslemesi muhalefet Türkiye'nin bu rasyonel pozisyonunu bozmak için elinden geleni yapıyor.

Öyle ki CHP'nin kanalı Halk TV başta olmak üzere muhalefet yandaşı kanallar, Bayraktar SİHA'larının gönüllü reklamını yapar halde...

Şaka yapmıyorum. Halk Tv'den Ukrayna'nın ağzından "Maşallah Bayraktar TB 2 SİHA'larına" diye KJ'ler atılıyor.

Propaganda o seviyedeki, SİHA'ların vurduklarının envanteri tutmakla görevli CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da topa girerse şaşırmayız.

Evet, akıllarınca Rusya ile olan diyaloğumuzu bozacaklar... Bu hedefin meşru muhalefetin, yandaş gazeteciliğin sınırları içinde olduğunu düşünüyorlar.

İşin kötüsü bu fondaş basının oltasına gelenler var...

Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı SİHA'ların "Rus askerlerini vurarak İdlib'de şehit olan askerlerimizin intikamını aldığı türünden" provokatif mesajlar milliyetçi ve ulusalcı görünen hesaplar tarafından yayılıyor.

Aman dikkat!

Türkiye'nin tarafsızlığına zarar verecek hamasetin tuzak olduğunu aklımızdan çıkartmamalıyız."