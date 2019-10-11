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Türkiye'ye çağrı yaptılar: 1000 kişiyiz, haber bekliyoruz

Barış Pınarı Harekatı'na Azerbaycan'dan destek geldi.1000 Azerbaycan vatandaşının gönüllü olarak Türk ordusunun yanında savaşmak için müracaat ettiği öğrenildi.

11 Ekim 2019 Cuma 22:32
Türkiye'ye çağrı yaptılar: 1000 kişiyiz, haber bekliyoruz

Barış Pınarı Harekatı Azerbaycan gençlerini de harekete geçirdi.  Azerbaycan'da gazi ve askerlikten terhis olan bine yakın kişi, Türk Ordusunun yanında yer almak için başvurdu.

Türkiye'nin Suriye'deki YPG/PKK terör örgütü hedeflerini yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Azerbeycan halkı merak ve heyecanla takip ediyor.

Hatta Türk ordusu saflarında savaşmak için müracaat edenler dahi oldu.

Terhis olmuş gençleri maariflendirme İçtima Birliği'nden Emin Hesenli yaptığı açıklamada 1000 Azerbaycan vatandaşının gönüllü olarak müracaat ettiğini açıkladı.

Hesenli'nin açıklaması şöyle:

"Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlattığı operasyon Azerbeycan gazileri, şehid aileleri ve gençlerimiz tarafından yürekten destekleniyor.

Muzaffer Türk ordusuna kısa zamanda galip gelmesini arzuluyoruz. Azerbaycan gazileri və gençleri Türk ordusunun terkibinde Suriye'de savaşmak istiyorlar. 1000'den fazla gazi ve gencimiz müracaat ettiler.

Biz her zaman kardeş Türkiye'nin ve onun ordusunun yanındayız. Allah şehidlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Gazilerimize uzun ömür ve can sağlığı dilliyoruz. Allah Türk ordusunu galip etsin" 

Kaynak: Musavat.com

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 22:32
  1. Ordu
  2. TSK
  3. Azerbaycan

YORUM YAZ

  • 1461 1461 25 dk önce
    Eyvallah, Azerbaycanın yiğit Türk deli kanlıları Allah CC sizden razı olsun lafı bile yeter.
  • hercaihercai25 dk önce
    Helal olsun Azeri kardeslerimize.

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