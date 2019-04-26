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Türkiye'ye çağrı: Irak'ı birlikte yeniden inşa edelim

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Türk firmalarını ülkelerinde yatırım yapmaya davet etti.

26 Nisan 2019 Cuma 01:25
Türkiye'ye çağrı: Irak'ı birlikte yeniden inşa edelim

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve beraberindeki heyeti Bağdat’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul eden Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak ve Türkiye arasındaki köklü ilişkilere vurgu yaparak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alandaki iş birliğinin de güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Irak’ın yatırıma ihtiyaç duyan bir ülke olduğunu ifade eden Salih, inşaat ve diğer alanlarda büyük tecrübelere sahip Türk firmalarına, Irak’ın yeniden imarı kapsamında yatırım yapma çağrısında bulundu.

Büyükelçi Fatih Yıldız da Türk firmalarının, Irak’ta büyük projelere imza atmaya ve yatırım yapmaya hazır olduğunu söyledi.

“Irak’ın Yeniden İmarı İçin Türkiye-Irak İnşaat Forumu”

Başkent Bağdat’ta, düzenlenen “Irak’ın Yeniden İmarı İçin Türkiye-Irak İnşaat Forumu”na Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani ve Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ın yanı sıra Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ile Türk ve Iraklı müteahhitler de katıldı.

 

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 01:25
  1. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
  2. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün
  3. Türkiye Müteahhitler Birliği
  4. Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız

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