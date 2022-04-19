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Ekonomi Türkiye’ye bomba ayçiçek yağı teklifi: Yüzde 25 daha ucuza vermeye hazırız
Ekonomi

Türkiye’ye bomba ayçiçek yağı teklifi: Yüzde 25 daha ucuza vermeye hazırız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukrayna'nın Türkiye'ye yüzde 25 daha ucuza ayçiçek yağı vermeye hazır olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 10:00:00 -
Türkiye’ye bomba ayçiçek yağı teklifi: Yüzde 25 daha ucuza vermeye hazırız

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, “Ukrayna, fiyatının yüzde 25 aşağısına ayçiçek yağı vermeyi taahhüt ediyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye ile Rusya ve Ukrayna arasındaki tarımsal ticaretin devam ettiğini belirterek, "Sadece Ukrayna'nın elinde 27,5 milyon ton dış ticarete konu olan ürün var. Mısır, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçek yağı, soya gibi ürünleri bize dış ticaretteki fiyatının, yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar. Rusya'nın durumu farklı değil. Onlarda da bir sıkışmışlık var ama hiçbir zaman biz Rusya'ya, Ukrayna'ya kısıtlama getirmedik." dedi.

 

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