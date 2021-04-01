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Sağlık Türkiye'ye başka korona aşısı gelecek mi?
Sağlık

Türkiye'ye başka korona aşısı gelecek mi?

Korona aşıları ne zaman gelecek? Türkiye’de korona aşı uygulaması 14 Ocak 2021’de başladı. Son olarak ülkemize Alman aşısı da geldi. Vatandaşlar geliştirilen diğer aşıların Türkiye’ye gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Türkiye, Rus aşısı alacak mı? Türkiye’ye İngiliz aşısı gelecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-01 08:43:00 -
Türkiye'ye başka korona aşısı gelecek mi?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için nüfusların yarısından fazlasının aşılanması gerekiyor. Pek çok ülke gibi Türkiye’de de aşılama uygulaması sürüyor. Türkiye erken dönemde aşıyla ilgili adımlar attığı için pek çok Avrupa ülkesini bu konuda geride bıraktı. Vatandaşlar Çin ve Alman aşısı dışında Türkiye’nin hangi ilaçları temin edeceğini merak ediyor. Peki, Türkiye’ye Rus aşısı gelecek mi?

Türkiye'ye başka korona aşısı gelecek mi?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklama yayımladı. Koca’nın açıklamaları arasında aşı tedariki konusu da yer aldı. Bakan Koca, “Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız” dedi.

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