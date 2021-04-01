Koronavirüs salgınının sona ermesi için nüfusların yarısından fazlasının aşılanması gerekiyor. Pek çok ülke gibi Türkiye’de de aşılama uygulaması sürüyor. Türkiye erken dönemde aşıyla ilgili adımlar attığı için pek çok Avrupa ülkesini bu konuda geride bıraktı. Vatandaşlar Çin ve Alman aşısı dışında Türkiye’nin hangi ilaçları temin edeceğini merak ediyor. Peki, Türkiye’ye Rus aşısı gelecek mi?

Türkiye'ye başka korona aşısı gelecek mi?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklama yayımladı. Koca’nın açıklamaları arasında aşı tedariki konusu da yer aldı. Bakan Koca, “Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız” dedi.