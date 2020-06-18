Türkiye’ye ambargo uygulayan ülke zora düşünce pes etti: Ankara ile anlaştık

Kanada, Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye karşı başlattığı “Barış Pınarı Harekâtı” nedeniyle Ekim 2019’dan bu yana uyguladığı silah ambargosu altında olan ve Bayraktar TB2 S/İHA’larda kullanılan İHA optiklerinin Türkiye’ye satışını onayladığını açıkladı.

ABD gibi bazı ülkelerin Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosunu aylar önce durdurmasına rağmen Kanada nisan ayında hiçbir açıklama yapmadan uyguladığı silah ambargosunu uzattığını açıklamıştı.

Türkiye’nin ana İHA üreticilerinden Baykar ve TUSAŞ, silahlı ve silahsız insansız hava araçları için Kanadalı yapımcı Wescam’in elektro-optik (EO) ve kızılötesi (IR) kamera sistemlerini kullanıyor. Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 İHA‘larda kullanılırken TUSAŞ’ta ise ANKA İHA‘larda kullanılmaktadır.

Kanada’nın bu kararının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer, Kanada ile olan mevcut sorunu çözmek için meslektaşları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Anonimlik koşulu ile Middle East Eye (MEE) haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, “Kanada, diplomatik değişimlerden sonra bu askeri düzey optikler için muafiyet kararı verdi.” dedi.

Optikler Bu Ay Türkiye’ye Teslim Edilecek

Açıklamada bulunan Türk yetkili bahsi geçen optiklerin bu ay teslim edilmesinin beklendiğini belirtti.

Kanada Dışişleri Bakanlığı MEE’ye yaptığı açıklamada, Kanada’nın çeşitli koşullara bağlı olarak askeri ürünler için ihracat izni verebileceğini söyledi.

Global Affairs Kanada sözcüsü, “Nisan 2020’de Kanada, kontrole tabi ürünlerin Türkiye’ye ihracatına ilişkin politikasının kapsamını önemli ölçüde daralttı.” dedi.

Sözcü, “Türkiye’ye yapılan askeri ürünlerin ihracatındaki kısıtlamalar geçerli olmaya devam ederken Kanada, ihracatta istisnai durumlar olup olmadığını vaka bazında değerlendirecek.” ifadelerini paylaştı.

Sözcü, 11 Ekim 2019 tarihinden önce Türkiye için benzer ürünler için izni verilen ürünlerin ihracatçılarına geçerlilik süresi boyunca ihracat yapmaya devam edebileceklerini söyledi.

(defenceturk)