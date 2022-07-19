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Teknoloji Türkiye'ye ambargo uygulamışlardı... Bu kez Bayraktar TB2 için kampanya başlattılar
Teknoloji

Türkiye'ye ambargo uygulamışlardı... Bu kez Bayraktar TB2 için kampanya başlattılar

Türkiye'ye SİHA parçaları satışını durduran Kanada'da Ukrayna için "Bayraktar TB2" bağış kampanyası başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 17:02:00 -
Türkiye'ye ambargo uygulamışlardı... Bu kez Bayraktar TB2 için kampanya başlattılar

Kanada'da, Ukrayna'ya teslim edilmek üzere satın alınıp hibe edilmesi amacıyla Bayraktar TB2 bağış kampanyası başlatıldı.

Toronto merkezli "UhelpUkraine" isimli insani yardım kuruluşu tarafından başlatılan kampanyada, Ukrayna ordusu için satın alınacak Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları için 7 milyon Kanada doları toplanması hedefleniyor.

Kampanyanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şu ana kadar kampanyaya 12 bin 450 Kanada doları bağış yapıldı.

Toplanan bağışlarla satın alınacak Bayraktar TB2'nin, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü olan 24 Ağustos'ta Ukrayna ordusuna teslim edilmesi amaçlanıyor.

Kanada'da 1 milyondan fazla Ukraynalının bulunduğu belirtilen kampanyada, herkesin en az 7 Kanada doları bağışlaması durumunda 7 milyon Kanada doları hedefine ulaşılabileceği kaydedildi.

Ukrayna'daki savaştan zarar görenlere insani yardım sağlamak için kurulan UhelpUkraine, Ukrayna'da ihtiyaç duyulan yardımı doğrudan sivillere ulaştırıyor.

Ukrayna ordusuna ve halkına destek için benzeri kampanyalar Litvanya, Polonya ve Norveç'te başlatılmıştı.

Baykar, Ukrayna ve Litvanya'daki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 Bayraktar TB2'yi hibe etmiş, dayanışmaya katkıda bulunmuştu.

Kanada Türkiye'ye SİHA parçaları satışını askıya almıştı

Kanada Hükümeti, Ekim 2020'de Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasını gerekçe göstererek, Türkiye'ye SİHA ekipmanı olarak satılan elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin satışını askıya almıştı.

Nisan 2021'de ise Kanada yönetimi, Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanılmasını gerekçe göstererek, askıya aldığı "Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinlerini" iptal ettiğini duyurmuştu.

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