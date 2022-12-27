Türkiye'ye alçakça suçlama! Böyle kepazelik olmaz

Okan Müderrisoğlu, "Ödemeler dengesi bilançosundaki net hata noksan kalemi üzerinden Rus kara parası geliyor" iddiasında bulunan muhalefete ayar verdi.

"Rusya bağlantılı resmi veriler gösteriyor ki... Savaştan bu yana, Rusya'dan transfer olan servetin yüzde 98'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş durumda. Türkiye'ye ise Rus orta sınıfına ait birkaç milyar dolar geldiği tahmin ediliyor. Onlar da genellikle gayrimenkul sektöründe yoğunlaşıyor. Yani... Öne sürüldüğü gibi Rusya menşeli, kaynağı belirsiz, ciddi miktarda nakit döviz girişi görünmüyor" ifadelerini kullanan Müderrisoğlu, "Her kim, Türkiye ekonomisi veya liderliği ile ilgili olarak kesintisiz kuşku yayıyor, bir takım iddiaları doğrulanmış gerçekler gibi sunuyorsa, o kişi ya da odakların arkasında, sağında solunda bir yabancı ve muhtelif çıkarlar vardır" dedi.

Müderrisoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"(...) Türkiye Cumhuriyeti'ni, geleneksel ittifak zinciri içinde yörünge devlet olarak tutmayı amaçlayan, külfete katlanmasını isterken nimete ortak olmasına itiraz eden emperyalist güçler, şimdilerde "ekonomide şüphe uyandıracak" şekilde "yayın ve yönlendirme faaliyeti" içindeler!

Öyle ki bu kurgularına muhalefet partileri bile alet olabiliyor. Mesela, "Cari açık, uyuşturucu parası ile finanse ediliyor" diyebiliyor veya "Ödemeler dengesi bilançosundaki net hata noksan kalemi üzerinden Rus kara parası geliyor" iddiasında bulunabiliyorlar!

Oysa...

Rusya bağlantılı resmi veriler gösteriyor ki...

Savaştan bu yana, Rusya'dan transfer olan servetin yüzde 98'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş durumda. Türkiye'ye ise Rus orta sınıfına ait birkaç milyar dolar geldiği tahmin ediliyor. Onlar da genellikle gayrimenkul sektöründe yoğunlaşıyor. Yani... Öne sürüldüğü gibi Rusya menşeli, kaynağı belirsiz, ciddi miktarda nakit döviz girişi görünmüyor.

Net Hata Noksan demişken... Gerekçesi ülkeler bazında farklı olsa da bu husus sadece Türkiye ekonomisine özgü değil. Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin net hata noksan kaleminde yaklaşık 14 milyar dolar döviz akımı söz konusu iken, aynı kalemin büyüklüğü ABD için 159 milyar dolar, Almanya 88 milyar dolar, İngiltere 69 milyar dolar...

Bu meselenin teknik detayı uzun. Lakin Türkiye'yi "kara para cenneti gibi gösterme" girişimlerinin özünde stratejik karmaşık hesaplara dayandığı asla unutulmamalı.

Bu vesile ile bir diğer hususu da hatırlatmayı görev bilirim.

Şöyle ki...

Uluslararası rezerv toplamımızda altın stoku da önemli yer tutuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı sırasında Berat Albayrak basiretli bir kararla, Türkiye'nin yurtdışındaki altın varlığını kademe kademe ülkeye getirdi. Bugün Merkez Bankası, yılsonu için 800 ton altın rezervi hedefine ulaşmak üzere. Bir bu kadar mühim husus da yaklaşık 150 ton altının doğrudan Merkez Bankası'nın sahipliğinde olması. Özetle... Bugün Merkez Bankamız, sahip olduğu altın rezervi ile dünyada ilk 5'e giriyor!

Diyeceğim o ki...

Her kim, Türkiye ekonomisi veya liderliği ile ilgili olarak kesintisiz kuşku yayıyor, bir takım iddiaları doğrulanmış gerçekler gibi sunuyorsa, o kişi ya da odakların arkasında, sağında solunda bir yabancı ve muhtelif çıkarlar vardır!

Konu ne olursa olsun... Karar vermeden önce işin ve kişinin önüne arkasına bakmayı ihmal etmemek lazım! Hani, "At izini, it izinden ayırmak" bakımından..."