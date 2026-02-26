Türkiye'ye akıllı sürüş geliyor! Araçlar sürücüyü izleyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK destekli HAMLE Programı kapsamında geliştirilen yerli yapay zeka destekli ADAS sistemi, gece görüşü, sürücü yorgunluğu ve anlık riskleri tespit ederek güvenliği artırıyor.

Togg, Ford Otosan ve TOFAŞ başta olmak üzere birçok otomotiv firmasıyla iş birliği yapan derin teknoloji şirketi Büyütech, TOFAŞ AR-GE Merkezi ile birlikte Türkiye’nin yol koşullarına özel geliştirilen yeni nesil sürüş destek teknolojilerine imza attı. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK desteğiyle yürütülen HAMLE Programı kapsamında hayata geçirildi.

Yapay zeka tabanlı gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS), gece sürüşlerinde görünmeyeni algılayan, sürücünün yorgunluğunu tespit eden ve yolu anlık analiz eden akıllı çözümler sunuyor. Sistemler, farklı sürüş senaryolarında güvenliği artırmayı ve sürücünün yükünü azaltmayı hedefliyor.

Donanımdan yazılıma yerli geliştirme

Çalışma kapsamında kamera donanımından yazılım altyapısına kadar tüm sistemler uçtan uca birlikte geliştirildi. Trafik işareti tanıma, şerit takip asistanı, otomatik acil frenleme, sürücü yorgunluk uyarısı, otomatik uzun far kontrolü ve akıllı hız yardımı gibi kritik güvenlik fonksiyonları; pist testleri, gerçek yol koşulları ve ileri seviye simülasyon ortamlarında defalarca test edilerek seri üretime hazır seviyeye taşındı.

ADAS sistemi, sürüş ortamını sürekli izleyerek riskleri erken aşamada tespit ediyor. Şerit takip asistanı aracın istem dışı şerit değiştirmesini önlerken, otomatik acil frenleme olası çarpışma risklerinde sürücü müdahale edemediğinde devreye giriyor. Otomatik uzun far kontrolü gece sürüşlerinde ışık koşullarına göre farları yönetirken, sürücü yorgunluk uyarısı davranış analizleriyle erken uyarı sağlıyor. Trafik işareti tanıma sistemi ise akıllı hız yardımıyla entegre çalışarak hız sınırlarının güvenli şekilde uygulanmasına katkı sunuyor.

Tüm veriler, sürücünün dikkatini dağıtmadan gösterge paneline aktarılıyor.

“Aracı akıllı yol arkadaşına dönüştürüyoruz”

Büyütech Kurucu Ortağı ve CEO’su Ömer Orkun Düztaş, proje kapsamında gerçek sürüş koşullarında test edilmiş, ihtiyaç anında devreye giren sistemler geliştirdiklerini belirtti.

Düztaş, “Ortaya çıkan çözümler yerli mühendisliğin seri üretime hazır olduğunu gösteriyor. Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli sistemler gece görüşünü iyileştiriyor, sürücünün yorgunluğunu algılıyor ve yolu anlık analiz ederek destek sağlıyor. Amacımız aracı yalnızca bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp sürücüyü sürekli izleyen ve riskleri önceden görebilen akıllı bir yol arkadaşına dönüştürmek” dedi.

