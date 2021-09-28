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Dünya Türkiye'ye ait gemiler, o ülkenin karasularına girdi
Dünya

Türkiye'ye ait gemiler, o ülkenin karasularına girdi

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 bünyesindeki 5 gemi Gürcistan karasularına girdi. Gemi sahibi ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 19:50:00 -
Türkiye'ye ait gemiler, o ülkenin karasularına girdi

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Sınır Polisi Kıyı Emniyet Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'deki Türkiye, İspanya, İtalya, Bulgaristan ve Romanya'ya ait gemiler, tatbikat için Gürcistan karasularına giriş yaptı.

Açıklamada "SNMCMG-2'deki gemilerin ziyareti, İttifak'ın Gürcistan'ın NATO'ya üyelik politikasını desteklediğini doğruluyor. Gürcistan ile NATO arasındaki yakın işbirliği, Karadeniz'in güvenliğini pekiştiriyor ve bölgede istikrara katkı sunuyor" dendi.

NATO gemilerinin ziyaret kapsamında Gürcistan Kıyı Emniyeti birimleriyle ortak tatbikat yapacağının altı çizildi.

Bu, NATO gemilerinin bu yıl Gürcistan'a gerçekleştirdiği ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor.

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