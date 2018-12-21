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"Türkiye'ye 3 milyar dolarlık yatırım planlanıyor"

Damsco Group Yönetim Kurulu Başkanı Mühenned El Masri: - "5-6 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen BADEER 1. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi'ne 50 ülkeden çok sayıda yatırımcı katıldı. Bu yatırımcılar, Türkiye'de 3 milyar dolar değerinde yaklaşık 150 projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor"- "Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyoruz"- "Enerji, konut, gıda, finans, maden ve teknoloji gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermekteyiz. Türkiye'deki fırsatlardan faydalanmak istiyoruz. Söz konusu alanlarda yatırım planları hazırlıyor ve en kısa sürede bu yatırımları hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

21 Aralık 2018 Cuma 11:38
"Türkiye'ye 3 milyar dolarlık yatırım planlanıyor"

İSTANBUL (AA) - ASHOOR JOKDAR - Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Damsco Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Mühenned El Masri, 5-6 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen BADEER 1. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi'ne 50 ülkeden çok sayıda yatırımcının katıldığını, bu yatırımcıların Türkiye'de 3 milyar dolar değerinde yaklaşık 150 projeyi hayata geçirmeyi hedeflediğini bildirdi.

El Masri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, uluslararası yatırımcılara çok sayıda fırsat sunduğunu, Damsco Group olarak bu fırsatları değerlendirmek istediklerini ifade etti.

Türkiye'de özellikle ticaret, finans, tarım, sanayi ve teknoloji alanlarında yüksek potansiyel olduğuna işaret eden El Masri, Türk hükümetinin uluslararası yatırımcılara sunduğu destek ve güveni takdir ettiklerini söyledi.

Arap yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisine dikkati çeken El Masri, iki taraf arasındaki doğrudan iletişimin, özellikle ticaret alanındaki yatırımlar konusunda çok sağlam ve uygun ortamlar oluşturduğunu vurguladı.


- "Tecrübemizi Türkiye'ye taşımak istiyoruz"


Mühenned El Masri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle İbn Haldun Üniversitesi iş birliğinde 5-6 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen BADEER 1. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi'ne Damsco Group olarak katıldıklarını bildirdi.

El Masri, zirveye 50 ülkeden çok sayıda yatırımcının katıldığını, bu yatırımcıların Türkiye'de 3 milyar dolar değerinde yaklaşık 150 projeyi hayata geçirmeyi hedeflediğini söyledi.

Damsco Group'un Suriye, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde önemli projelere imza attığını ve yatırım planı yapmak üzere 2017'de Türk pazarına girdiğini anlatan El Masri, Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

El Masri, "Enerji, konut, gıda, finans, maden ve teknoloji gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermekteyiz. Tecrübemizi Türkiye'ye taşıyarak buradaki fırsatlardan faydalanmak istiyoruz. Bu bağlamda söz konusu alanlarda yatırım planları hazırlıyor ve en kısa sürede bu yatırımları hayata geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:38
  1. İstanbul
  2. türkiye
  3. uluslararası yatırımcı

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