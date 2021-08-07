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Gündem Türkiye'ye 2 helikopter gönderdiler
Gündem

Türkiye'ye 2 helikopter gönderdiler

Kazakistan, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye’ye 2 helikopter ve özel itfaiye ekibi gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 16:21:00 -
Türkiye'ye 2 helikopter gönderdiler

Kazakistan Olağanüstüsü Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talimatıyla bakanlığa bağlı 2 helikopter ve özel ekibin, orman yangınlarıyla mücadelede destek olmak için Muğla'ya uçtuğu bildirildi.

Açıklamada, 2 Mİ-8AMT tipi helikopter ve 16 itfaiye uzmanından oluşan ekibin Nur Sultan Havalimanı'ndan uğurlandığı aktarıldı.

Bunun yanı sıra açıklamada, Kazakistan’ın yangından zarar gören ormanların eski haline getirilmesi için insani yardım desteğinde bulunmaya hazır olduğu da kaydedildi.

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