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Ekonomi Türkiye’ye 19 bin 500 ilave transit geçiş belgesi
Ekonomi

Türkiye’ye 19 bin 500 ilave transit geçiş belgesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından önemli girişimlerde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 14:47:00 -
Türkiye’ye 19 bin 500 ilave transit geçiş belgesi

Bu girişimler neticesinde geçen yıl ilave olarak Rusya’dan 7 bin 500, Kazakistan’dan ise 12 bin adet transit geçiş belgesi temin edildi. 2020’de Azerbaycan tarafı ile yapılan görüşmeler neticesinde ro-ro maliyetleri 300 dolara düşürüldü, 4 bin 500 adet ilave belge alınarak sefer başına 100 dolar indirim sağlandı. Özbekistan geçiş belgesi kotası ise 37 bine yükseltildi. Ülkeden 10 bin adet ücretsiz geçiş belgesi temin edilerek sefer başına 400 dolar indirim alındı.

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