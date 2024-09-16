"Türkiye'ye 1 milyon insan getireceğiz" diyerek dünyaya ilan ettiler! Herkes şaşkın

Rus tur operatörü FUN&SUN 2025 hedeflerini açıkladı.

FUN&SUN Travel Türkiye ofisinden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı oldukça verimli bir yıl oluyor. Sezon başında hedeflenen kapasiteleri yakalayacak olan FUN&SUN Antalya’ya yıl sonuna kadar 850bin pax, Dalaman ve Bodrum olmak üzere Egeye 55bin pax getirmiş olacak.

2025'te Türkiye'ye 1 milyon turist getirecek

FUN&SUN ayrıca 2025 yılına yönelik hazırlık çalışmalarına da başladı. Erken Rezervasyona yönelik ilk 2025 Yaz paketlerini 01.08 itibari ile yayınladı. Rusya, Kazakistan, Belarus, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan gibi BDT ülkelerinden yeni uçuş şehirleri eklenerek, Ege bölgesi kapasitesini de 2ye katlayarak 2025 yılında 1 milyondan fazla misafiri Türkiye’ye getirmeyi planlamakta.

Üst Segment ve VIP misafirler için oluşturulan FUN&SUN Premium konsept hacmi 2023 yılına göre %70 oranında artmış olup 2025 yılında da bu yönde ilerleme planlanmaktadır. Premium segmentin payı 2025 yılında %15'i olacaktır

FUN&SUN’da atama

1 ağustos 2024 tarihi itibariyle, şirket hedeflenen planları gerçekleştirmek amacı ile Urun ve Satın alma departmanında yeniden yapılanmaya giderek ekibe yeni çalışma arkadaşları da dahil edildi. Yeni yapılanma aşağıdaki gibidir .

Burcu Altınterim - Senior Kontrat Müdürü (Belek & Antalya & Premium)

Oya Okan - Senior Kontrat Müdürü (Kemer)

Sadık Turan - Senior Kontrat Müdürü (Side ve Alanya)

Müge Yılmaz - Kontrat Müdürü (Alanya)

Murat Şengül - Ege Bölge Müdürü (Bodrum ve Dalaman)

Albert Gabitov - Kontrat Müdürü (Premium)

Gaye Dahiroğlu - Kontrat Müdürü (Belek)

Sevilay Eroğlu - Kontrat Müdürü (Dalaman)

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