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Türkiye'nin zaferi sonrası iş dünyası hareketleniyor

İş dünyası, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı sonrası, ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalarla büyük destek geldiğini, bundan sonra Türkiye’nin yatırım ve ihracatla şahlanacağını, hızla büyüyeceğini dile getirdi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:05
Türkiye'nin zaferi sonrası iş dünyası hareketleniyor

Türkiye, yaklaşık 40 yıldır azılı terör örgütü ile mücadele veriyor. Binlerce sivil, binlerce askerin ölümünden sorumlu olan teröristlerle mücadele için 40 yılda milyarlarca dolar kaynak ek savunma harcamaları ve terörle mücadeleye gitti. Daha önce Suriye’de yuvalanan ve ABD’den destek alan teröristleri sınırdan uzaklaştırmak ve yok etmek için yapılan iki harekatın ardından 9 Ekim’de Barış Pınarı Harekâtı başladı.

Birkaç gün sonra da ABD bölgedeki askerlerinin çekilmesi, bölgenin PKK/PYD teröristlerinden temizlenmesine dair anlaşmaya imza attı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya’da da terörün kökünün kazınmasına dair anlaşmayı gerçekleştirdi. Operasyona başından beri karşı çıkan ABD 13 maddelik anlaşmaya imza atarken ambargo kararından vazgeçti, ek vergileri kaldırdı.

Operasyona karşı olanlardan Avrupa oyun dışında kaldığı için muhalif açıklamalar yaptıysa da Erdoğan’ın “Sınırları açarız” çıkışından sonra tepkiler azaldı. İki anlaşma ile oyunun dışında kalan Avrupa “Tek kazanan Erdoğan” manşetleri attı. Operasyonun başından itibaren para piyasalarında çöküş olarak adlandırılacak tepkiler olmaması, dolarda zirve, borsada çöküş yaşanmamasının yanı sıra iş dünyasının yatırım, ihracat ve büyümeye dair beklentileri daha pozitif hâle geldi.

TİM Başkanı: Minnettarız

ABD ve Rusya ile yapılan, terörü bitiren anlaşmaların, 40 yıllık terör belasından kurtuluşun ifadesi olduğunu söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle “Türkiye’nin haklılığı uluslararası anlaşmalarla da kayıt altına alındı, ekonomik göstergeler hızla iyileşti. Bu süreçte Merkez Bankası çok doğru ve zamanlaması muhteşem adımlarla piyasaya güveni artırdı. Yurt dışından ithal edilen ürünlerin ikamesini sağlayacak olan yatırımlara verilen İVME kredisine başvurular, ekim ayının ilk iki haftasında, önceki dönemi katladı.

Faiz indirimleriyle finansman maliyeti azaldı, vadeler uzadı. Yatırımcının tam da ihtiyacı olan dönemde geldi bu müjdeler. İş dünyası önümüzdeki dönemde yatırımlarını artıracak. Cumhurbaşkanı’mızın irade ve kararlılığına iş dünyası olarak minnettarız” dedi.

Borsa çökmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Ekim 2019 günü Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığını duyurmasının ardından borsa 98 bin 780 puanla sınırlı düşüş yaşadı. 11 Ekim’de 99 bin puanın üzerine çıkıldı. 14 Ekim’de Trump’un ambargo tehditleri 93 bin puana kadar çekilmeyi getirdi. ABD temsilcisi 18 Ekim’de geldi, anlaşma gerçekleşti. Ardından bölgedeki durum Suriye ile yapılan anlaşmayla perçinlenince 24 Ekim’de borsa yeniden 100 bin puanı aştı.

Benzer harekâtlarda zirveler yapan dolar ise küçük hareketlerle yetindi. Güçlü faiz indirimiyle güç kaybeden dolar, haftayı 5,76 TL’ye yakın yerlerden tamamladı.
Analistler; mevcut tabloda doların 5,80’in üzerinde “kalıcı” olamayacağını, borsada da 100 binin kuvvetli destek hâline gelmesinin ardından, 105 bin puanın hedef olacağını belirtiyor.

"Ülkemizi güzel günler bekliyor"

Terörle mücadele eden askerlerin, sahadaki neferlerin her zaman yanında olduklarını dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle “Kırk yıllık terör belasından kurtulduk. Ülkemize güven arttı. Yatırımlar artacak ve büyüme rakamları hedeflerin üzerinde gerçekleşecek. Biz de ihracatçılar olarak yeni rekorlar kıracağımız sözünü tekrar etmek istiyorum. Türkiye’de yatırımı olan yabancının da güveni arttı. Onların da ertelenmiş yatırımlarını devreye aldığına şahit olacağız. Ülkemizi güzel günler bekliyor” dedi.

"Türkiye tarihi duruş sergiledi"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bekası açısından son derece önemli bir duruş sergiledi. Türkiye, bölgede değişen güç dinamiklerinin bir parçası olduğunu ve teröristlere göz açtırmayacağını bir defa daha göstermiştir. Türkiye’nin sınırlarını korumada, sınırlarının hemen dışında kendisine yönelik oluşacak tehditlere karşı nasıl tedbirler alacağını göstermekteki kararlılığını açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur.

"Doğru strateji önemli"

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, tarih boyunca siyasetin ticarete, pozitif süren ticari ilişkilerin de siyasete katkısının görüldüğünü hatırlattı. Önder “Rusya ve ABD ile yapılan bu anlaşmaların ihracata müspet etkisi olacağına inanıyorum. Özellikle ABD pazarına ihracatımızda kayda değer artışları göreceğiz. Ancak ABD farklı sektörlere yönelik eyalet eyalet çalışılması gereken bir pazar. Doğru strateji ile çalışma yapılması çok önemli” dedi.

ABDile 100 milyar dolarlık hedef masada

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, ABD ve Rusya ile terörün bitişine dair yapılan anlaşmanın ekonomide önümüzdeki döneme dair umutları artırdığını ifade etti.

Çetinkaya “Aynı zamanda Merkez Bankasının seri faiz indirimleri de finansman maliyetini azaltarak olumlu havaya katkı sağlıyor. ABD ile 100 milyar dolar olarak hedeflenen ticaret hacmi, yeniden gündemimize oturacaktır” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:05
  1. Barış Pınarı Harekâtı
  2. ekonomi
  3. iş dünyası

YORUM YAZ

  • VatandasVatandas3 sa önce
    Demek bankalar faizi düşürdü ve müslüman olarak bizim buna sevinmemiz gerekiyor...
  • SimyagerSimyager5 sa önce
    Fayda sağlayanlar düşünsün. Bize yine vergi, yine zam.
  • alperenalperen6 sa önce
    Zafere bak..Adamlar binlerce km uzaktan geliyorlar bizimle oyun oynuyorlar
  • İdi Aminİdi Amin8 sa önce
    He ya, çok sevindik.
  • dumanlıdumanlı9 sa önce
    Olayı iyi okumak gerekiyor. Bu bir zafer sonu gelişmesi değil silahların susması, akan kanın durması ve suriyede istikrara doğru adım beklentisinin sonucudur.Olayı böyle okumazsak hüsrana uğrarız.
  • Kamil AkmanKamil Akman9 sa önce
    ABD varken şeytan ıssiz kalır yinede tedbiri elden bırakmamak lazim
  • Ayh8n ERG8N8Z EWET Ayh8n ERG8N8Z EWET 9 sa önce
    Oluşan güven ortamı ve sınır güvenliğinin sağlana bilirliği,Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlıyabilir olması,merkez bankası döviz kurlarını ve faiz oranlarını aşağa yönlü hareketini sağlamakla kalmayıp,oluşan istikrarla bankaların kredi faizlerini yeniden yapılandırma yolunuda açmıştır.Bankaların düşük faizli kredi olanakları sunması toplumu dahada rahatlatmıştır.Ihraçatın patlaması,İthalatın azalması ekonominin şahlanmasını sağlamakla kalmayıp; oluşan guven havasıyla Turizimde elli milyon turist, elli milyar dolar gelir seviyesine ulaşmamızda ayrı bir sevindirici haber.Düsune biliyormusunuz; bütün bunları savaş ortamında reisin dirayet ve çabası ile başarıyor olmamız dünya kamu oyunda takdirle karşılanmıştır.
  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 9 sa önce
    Oluşan güven ortamı ve sınır güvenliğinin sağlana bilirliği,Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlıyabilir olması,merkez bankası döviz kurlarını ve faiz oranlarını aşağa yönlü hareketini sağlamakla kalmayıp,oluşan istikrarla bankaların kredi faizlerini yeniden yapılandırma yolunu da açmıştır.Bankaların düşük faizli kredi olanakları sunması toplumu dahada rahatlatmıştır.Ihraçatın patlaması,İthalatın azalması ekonominin şahlanmasını sağlamakla kalmayıp; oluşan guven havasıyla Turizimde elli milyon turist, elli milyar dolar gelir seviyesine ulaşmamızıda ayrı bir sevindirici haber olarak önümüzü açmıştır. Düsune biliyormusunuz; bütün bunları savaş ortamında reisin dirayet ve çabası ile başarıyor olmamız dünya kamu oyunda takdirle karşılanmıştır.
  • M Ali KM Ali K9 sa önce
    garibana hiç faydası olmuyor...
  • MemoMemo9 sa önce
    Ecek, acak, larla ekonomi düzelmez. Ne üretip ne satıyoruz.Buna bakmak gerekir.Ekonomi stop durumda enflasyon %50 Yönetenleri israfı had safhada.Bu gidişin sonu hüsran oldu.

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