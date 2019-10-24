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Türkiye'nin zaferi sonrası adeta deliye döndüler! Erdoğan hakkında akılalmaz manşet

Fransız Le Point, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla hem sahada hem de masada galip gelmesiyle adeta çılgına döndü. Suriye'de terörden yana saf tutan Fransa'nın en meşhur dergisi Le Point, son dönemlerde dünyaya adeta bürokrasi dersi veren Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler sarf etti.

24 Ekim 2019 Perşembe 14:38
Türkiye'nin zaferi sonrası adeta deliye döndüler! Erdoğan hakkında akılalmaz manşet

Fransız Le Point dergisi bir skandala imza attı. Dergi kapağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyarak küstah ifadelere yer verdi.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki tutumunu çarpıtarak veren derginin kapağında "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin vereli mi?" ifadeleri kullanıldı.

İbrahim Kalın'dan sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız dergisinin skandal kapağı hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayımlayan Kalın, "1/Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas’ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Rwanda katliamını izleyen Fransa... Ve ‘etnik temizlik’ iftirasını atan bir Fransız dergisi.

2/CB’mıza neden saldırdıkları açık: Suriye’deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı" ifadelerini kullandı.

Daha önce de kinini kustu

Avrupa'da İslam düşmanı ve göçmen karşıtı aşırı sağ çizgisiyle tanınan dergi daha önce de Erdoğan hakkında skandal sözlere yer vermişti. Dergi 24 Haziran seçimleri öncesinde kapağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyarak "diktatör" ifadelerini kullanmıştı.

Derginin kurucusu olan ve 2016 yılında vefat eden Claude Imbert, Müslüman ve göçmen karşıtı yazıları ve görüşleri ile dikkat çeken bir isimdi. İslam dinine ve göçmenlere yönelik yaklaşımlarının yanı sıra ırkçılık sınırındaki yorumları ile biliniyordu.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 14:38
  1. Le Point
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Claude Imbert

YORUM YAZ

  • abdullahabdullah16 sa önce
    biraz once a-haber de CEZAYIR belgeselini izledim, yok boyle bir vahset, insan olan yapmaz bu zulmu, katliami, soykirimi! ...
  • körfezlikörfezli16 sa önce
    akşam oldumu tv lerdeki açık oturuma katılan bunun gibi siha ve iha düşmanları reis her yerde kazandı diye tv lerde takım takım elbiyselerini parçalıyorlar
  • selim ustaselim usta17 sa önce
    Suriye’deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı" ne müthis yazi Allah im
  • Safya HARMANSafya HARMAN17 sa önce
    Basın ve medyanınözgürlüğü bireysel özgürlüğün üzerinde bir özgürlüğü ifade edemez etmemelidir. İnsanları bilgilendirmek,doğru haber vermek için var olan faaliyet sürdüren basın ve medya kuruluşlarının muhatabı insanlar, kişilerdir. Bu bilgilendirme ve haber alma hizmetlerinden yararlanan her bir birey kişisel değerlerine, özgürlüklerine ve inançlarına yönelikbir karalama, tahribat, tehdit, hakaretveya doğru olmayan bir sunumile karşılaştığında,kişisel haklarını, inançlarını, özgürlüklerini ve değerlerinisaldırılara karşı koruyabilme, uğradığı her türlü zararı maddi ve manevi talep edebilmehakkına sahipolmalıdır. Bir ülkenin Başkanı, o ülkenin milletini temsil eder. Bir Başkanın etnik temizlik yaptığını söylemek o Başkana oy veren milletin etnik temizlik yaptığını söylemektir. İddiada bulunan,ispat etmek zorundadır.Basın ve medya yolu ile değerlerimize karşı işlenensaldırılara dair bir örnektir , benzer durumlara fırsat vermemek gerekir. Memleketin her bir ferdi bu şekilde zarara uğramıştır. Maddi ve manevi zararın giderilmesi talep etmek de bir haktır.
  • Gurbetçi Gurbetçi 17 sa önce
    Rabbim dünyanın bir kosesindeki mazlumların duasin kabul edecek inşaallah ve Türkiye'nin önünde hiçbir kuvvet duramiyacak eski günler geride kaldı haçlı ordusu. uyuyan dev uyandı uyandirmakda reis e nasip oldu inşaallah
  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu17 sa önce
    Fransızlar uşaktır asıl patrona bakın.Tipik bir yahudı taktiği para çuvalını çal kaçarkende hırsız var diye bağır artık yemiyoruz ve adamlar çıldırıyor tabiiki.
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 18 sa önce
    SADECE ONLAR DEĞİL BİZİM FRANSIZLARDA DELİYE DÖNDÜ BAKIRKÖY AKIL HASTANESİNE SON İKİ GÜNDE BAZI SİYASİLERDEN ÇOK MÜRACAATLAR OLMUŞ.

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