Türkiye’nin yurtdışı varlıkları Aralık’ta arttı

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 Aralık döneminde 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,7 oranında artışla 234,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 15,2 oranında azalışla 589,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Aralık dönemi uluslararası yatırım pozisyonu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; 2018 Aralık sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,7 oranında artışla 234,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 15,2 oranında azalışla 589,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda -462,6 milyar dolar iken 2018 yıl sonunda -355,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 13,6 oranında azalışla 93 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 16,7 oranında artışla 89,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 27,7 oranında artışla 44,6 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 31,2 oranında azalışla 136,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 19,2 oranında azalarak 140,2 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 42,9 oranında azalışla 29,7 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 40,2 oranında azalışla 18,5 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 8,7 artışla 48,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında azalarak 313,1 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 12,8 oranında azalarak 31,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 7 oranında artarak 14 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 14,3 oranında azalışla 81,3 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,9 oranında artışla 106,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.