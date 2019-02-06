"Türkiye'nin Yıldızları": Hakan Akkaya

Küçük yaşta geçirdiği talihsiz kazaya rağmen yaşama tutunan Hakan Akkaya, Türkiye'de tekerlekli sandalye eskrim sporunun öncüsü oldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 7 Mart 1995'te dünyaya gelen Hakan, 3 yaşında evlerinin terasında oynarken elektrik tellerine dokunarak akıma kapıldı. Hakan, geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle iki bacağını diz altından itibaren kaybetti.

"Darmadağın" olarak nitelendirdiği hayatında spor sayesinde yeni bir sayfa açan Hakan, Türkiye'de henüz federasyon bünyesinde tekerlekli sandalye eskrim branşı açılmamışken, özel izinle uluslararası müsabakalara katıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu çatısı altında tekerlekli sandalye eskrim branşının açılmasına öncülük eden Hakan, 2015'ten bu yana katıldığı tüm dünya şampiyonalarında madalya kazandı.

Milli sporcu, Polonya'nın başkenti Varşova'da 2017 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 23 yaş altı flöre kategorisinde altın madalya elde etti.

- Türkiye'nin ilk bedensel engelli eskrim sporcusu

Film senaryolarını aratmayacak bir hayat hikayesine sahip Hakan Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1998 yılında başından geçen talihsiz olayı, "Evimizin terası ile sokak telleri birbirine çok yakındı. Ben de oyun amaçlı terastaydım. Oyun amaçlı sokak tellerine vurdum. Onun sonuncunda da kangrenden dolayı çift ayak diz altı ampütasyon oldu." sözleriyle anlattı.

Türkiye'nin ilk bedensel engelli eskrim sporcusu olan Hakan, bu spora 2013 yılında Nilüfer Belediyesi'nde başladığını belirtti.

Bir yakınının Nilüfer Belediyesi bünyesinde tekerlekli sandalye eskrim sporunun yapılması için sunulan projenin kabul edildiğini kendisine aktardığını anlatan Hakan, "Başta isteksizdim, çok ısrar etti, nerede görse söylüyordu. En sonunda bir gün gittim, konuştum hocayla, 'Ben bir spor yapmak istiyorum ama çok iyi yapmak istiyorum' dedim. Tercihimi eskirimden yana kullandım, böyle olaylar gelişti." ifadelerini kullandı.

- Milli sporcu değilken uluslararası müsabakalara katıldı

Hakan, tekerlekli sandalye eskrim sporuna başladığında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bu branşın yer almadığına dikkati çekerek, "Uluslararası müsabakalara önce milli sporcu olmadan katıldım, madalyalar da aldım." dedi.

Hollanda'da 2015 yılında düzenlenen Dünya Oyunları'nda 23 yaş altında şampiyon olan Hakan, "Orada ben milli sporcu değildim. Ancak uluslararası federasyon beni milli sporcu gibi müsabakaya kabul etti. Çünkü Türkiye'de branş açılmıyordu, benim müsabakaya kaydımı yaptılar. Müsabakada yarışacağım sırada Arif Ümit Uztürk federasyon başkanı seçildi. Bu durumdan haberi olur olmaz branşı açtı ve müsabakaya geldi. Beni de seyretti, orada tanıştık. Ben o müsabakada milli sporcu olmadan şampiyon olmuştum." diye konuştu.

Hakan, Türkiye'de bu branşa öncülük yapmasıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Benimle birlikte tekerlekli sandalye eskrimi de normal eskrim de çok aşama kaydetti. Performans anlamında normal eskrimde yapılmamış birçok şeyi yaptığımı düşünüyorum. Çünkü hiç kimse arka arkaya madalyalar alamadı, istikrarlı olamadı. Onun haricinde farklı şehirlerde eskrim yapılmaya başlandı. Engelli insanlara faydam olduğunu düşünüyorum. Spora başladılar. Bazı yolların nasıl aşılacağını, bazı şeylerin nasıl çözüleceğini öğrendiklerini düşünüyorum. Bu noktada mutluyum. İlk defa paralimpik bir sporcu geliyor ve arka arkada madalya kazanıyor. Partneri, doğru dürüst sistemi yok. Bunlar biraz sansasyonel şeyler ama başarılı olduğum için mutluyum. İyi bir gelişim kaydettiğimizi düşünüyorum."







- Yeni hedefi olimpiyat madalyası







2015'ten bu yana katıldığı dünya şampiyonalarından madalyasız ayrılmadığını vurgulayan Hakan, olimpiyatlara katılıp derece elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Hakan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma şansının yüksek olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlara gitmekten ziyade madalya kazanmak istiyorum. Kategorimde olimpiyatlara 18 kişi katılacak. Olimpiyat puanlamaları yeni başladı, 14. sıradayım. Çok daha ileriye gitme şansım var. İlk 4-5'te olimpiyatlara gitme şansım çok yüksek. Hedefim, istikrarlı bir şekilde her organizasyonda madalya kazanmak. Dünya, Avrupa, olimpiyat şampiyonluğu... Arka arkaya tekrarlamak istiyorum. Sporun genel sorunlarından birisi, bir adam şampiyon oluyor ama bir süre sonra silinip gidiyor."

- "Her şey darmadağındı"

Eskrim öncesi ve sonrası hayatına baktığında arada "uçurum" olduğunu söyleyen Hakan, "Çünkü ben spora başlamadan önce her şey darmadağındı. Hayatım çok düzensizdi. Her şeyden kopuktum. Spora başlamadan önce bazı şeylere karar verdim. 'Bazı şeyleri değiştireceğim' dedim. Spor da buna öncü oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan, ailesine yaşadığı zorlu süreçte gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Biz hep şöyle bir yol izledik, iyiyi, kötüyü, başarıyı, başarısızlığı da paylaştık. Bunlar bize çok şeyler kazandırdı, ileriye götürdü." dedi.

- "Denemekten vazgeçmeyin"

Engelli vatandaşlardan denemekten hiçbir zaman vazgeçmemelerini isteyen Hakan, "Adamın bir uzuv kaybı varsa iş yapmayacak mı? Üniversitede okuyamayacak mı? İlla sporcu olacak diye bir şey yok. Başarılı sporcu olamayabilirsin. Belki sen çok iyi bir ressamsın veya yazarsın. Belki çok iyi şarkıcı olacaksın. Denemeyi bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nde de eğitim hayatına devam eden Hakan, engeli olmamasına rağmen hiçbir şey üretmeyen insanların da bulunduğuna işaret etti. Hakan, "Geçirdiği her gün aynı olan, hiçbir faaliyet yapmayan insanlar var. Başkalarını bırakın kendisine faydası yok. Böyle durumlar da var. Her insan çalışmalı, yeni şeyler üretmeli." şeklinde görüş belirtti.

- Dünya şampiyonalarındaki dereceleri

Milli sporcu Hakan Akkaya'nın, 23 yaş altında dünya şampiyonalarında elde ettiği dereceler şöyle: