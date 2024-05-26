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Teknoloji Türkiye'nin yerli ve milli sistemi KORKUT dosta güven veriyor! Tüm dünyada gündem bu
Teknoloji

Türkiye'nin yerli ve milli sistemi KORKUT dosta güven veriyor! Tüm dünyada gündem bu

Yeniakit Publisher
2024-05-26 17:54:00 - 2024-05-26 17:55:55
Türkiye'nin yerli ve milli sistemi KORKUT dosta güven veriyor! Tüm dünyada gündem bu

ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT, EFES 2024 tatbikatına katıldı. Yerli ve milli savunma sanayi hamleleri ile geliştirilen sistemleri Türkiye'deki varlığı göstermeye başlarken KORKUT'un test görüntüleri oldukça dikkat çekti.

Türkiye yerli ve milli savunma sanayisinde bölgede etkin bir rol izliyor. Gelecek nesillerin hayatını güvenceye alacak yerli ve milli araçlar her geçen gün artmaya devam ediyor.

Yıllardır bölgede terör ve birçok siyasi olayla oyalanan Türkiye artık kendi bölgesinde lider konumda.

Türkiye artık kendi silahını, kendi uçağını ve kendi savunma sistemlerini üretebiliyor.
Üretmekle kalmayıp yabancı ülkelere de ihracatını gerçekleştiriyor.

Yerli ve milli envanterimiz her geçen gün büyürken, savunma araçlarımızın kusurusuz işleyişi elbette hepimizin göğsünü kabartıyor.
KORKUT düşmana korku veriyor

Onlardan biri de KORKUT...

KORKUT Sistemi, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir hava savunma sistemi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Etkin bir çalışma kabiliyeti olan KORKUT'un test görüntüleri de oldukça dikkat çekici.

EFES 2024 tatbikatında test edilen KORKUT sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

KORKUT'un genel özellikleri

Yerli ve milli KORKUT'un genel özellikleriyse şöyle:

• Hareket halinde atış yeteneğine sahip stabilize silah kulesi

• Atış Kontrol Radarı ve E/O algılayıcıları barındıran Entegre Takip

Platformu ile hassas hedef takibi

• 35 mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sistemi ile yüksek ateş gücü

(1100 atım / dakika)

• İki farklı tipte mühimmatın aynı anda yüklenmesine ve tercih edilen

mühimmatın istenen anda seçilerek atılmasına olanak tanıyan

Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması (OŞMBM)

• Parçacıklı Mühimmat kullanımı ile hava savunma görevinin sabit/

döner kanat uçaklara, havadan yere füzelere, seyir füzelerine ve

insansız hava araçlarına karşı etkili şekilde icrası

• Üst seviye komuta kontrolü koordinasyonunda operasyon

• Gelişmiş atış kontrol algoritmaları

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