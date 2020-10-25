"Türkiye'nin yeri doldurulamaz" demişti... Türkiye dostu liderden ülkeyi sarsan haber

Avrupa’da Covid-19’a yakalanan üst düzey isimlere her gün bir yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Covid-19’a yakalanan Bölgesel Geliştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov ile temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini 10 gün boyunca karantina altına almıştı.

İHA'nın haberine göre Borisov yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin negatif çıktığını fakat önlem amaçlı olarak kendini karantinaya aldığını ifade etmişti.

Borisov sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, “Yapılan iki PCR testinden sonra bugün Covid-19 pozitifim. Genel olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Doktorların kararıyla evde tedavi göreceğim. Temasta bulunduğum tüm isimler ilgili sağlık kurumuna bildirildi. Tedbirlere hep birlikte uyarak eminin üstesinden geleceğiz” dedi.

Bulgaristan’da artan vaka sayıları nedeni ile birçok bölgede bar ve diskotek benzeri eğlence merkezleri kapatıldı. Ülkede toplam vaka sayısı 37 bin 562’ye, toplam can kaybı ise bin 84’e ulaştı.

Türkiye'ye desteğiyle biliniyor

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından Brüksel'deki karargahta düzenlenen basın toplantısında Türkiye'ye övgülerde bulunmuştu.

"Hiçbir ülke Türkiye'nin yerini dolduramaz"

Bir gazetecinin Bulgaristan'ın NATO'da Türkiye'nin yerini alıp alamayacağını sormasının üzerine Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz. Jeostratejik olarak iki kıtaya uzanan Türkiye boğazları kontrol ediyor. İstikrarsız bir bölgede DEAŞ'la mücadelede ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

"Türkiye anlaşmaya sadık"

Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğuna işaret eden Borisov, Türkiye sayesinde Bulgaristan'a yasa dışı göçün tamamen durduğunun altını çizerek, "Türkiye bizimle anlaşmasına sadık kalıyor ve Türkiye'den Bulgaristan'a tek bir yasa dışı göçmen girişi olmamıştır" diye konuşmuştu.

"Yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz"

Borisov, Türkiye'nin Rusya'dan askeri teçhizat alma kararı sonrasında Genel Sekreter Stoltenberg'in de yaptığı açıklamalar bulunduğunu aktararak, "Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz" demişti.

"Avrupa’nın Erdoğan’a karşısındayken sadece ben onun yanında yer aldım"

Ayrıca Facebook hesabından daha önce bir video yayınlayan Borisov, “Bulgaristan ve Türkiye iyi komşuluk ilişkilerine sahip. Türkiye ile AB arasında gerilim yaşandığında, Erdoğan’a yardım ettim. Avrupa’nın Erdoğan’a karşı olduğu birçok durumda, sadece ben onun yanında yer aldım” ifadelerinde bulunmuştu.