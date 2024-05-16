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Dünya Türkiye’nin yasağı Yahudileri ağlatıyor
Dünya

Türkiye’nin yasağı Yahudileri ağlatıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-16 14:34:00 -
Türkiye’nin yasağı Yahudileri ağlatıyor

Jeruselam Post gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı ticaret yasağı iki ülkedeki Yahudileri de kötü etkiliyor. Türkiye’de faaliyet gösteren Yahudilerin ticaret yasağı nedeniyle büyük kayıplar yaşadığını belirten gazete, İsrail’deki Yahudilerin de ticaret yasağı nedeniyle ürün bulmakta zorlandığını, bulsa da yüksek fiyatlar ödemek zorunda kaldığını ifade etti.

Tahsin Han

Terörist İsrail’in Gazze’deki soykırımına tepki olarak özel firmalara bile siyonistlerle ticareti yasaklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı Yahudi basınında manşet olmaya ve konuşulmaya devam ediyor...

Siyonist Jeruselam Post gazetesi dün geniş bir haber daha yaparak, Erdoğan’ın ticaret yasağından etkilenen Yahudilerin görüşlerine de yer verdi. Haberde şu ifadelere yer verildi: “Aylardır kötüleşen ilişkilere ve söylemlere rağmen, Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin bu ayın başında tamamen durdurulması pek çok kişi için şok oldu. Türkiye’nin İslamcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Mayıs’ta duyurduğu kapatma, İsrail’deki fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor, koşer gıda için önemli bir ticaret yolunu kesiyor ve Doğu Akdeniz’in her iki köşesindeki Yahudileri etkiliyor. İsrail’e alüminyum ve inşaat malzemeleri ticareti yapan Türk Yahudisi Rami Simon, ‘Son iki haftadır her şey durdu. Normal iş yapamayız’ dedi.

Kapatma, herhangi bir ülkenin İsrail’in Gazze’de Hamas’a karşı yürüttüğü savaşa karşı çıkmak için attığı en kapsamlı adımlardan biri. Erdoğan, ticaretin ancak İsrail ile Hamas arasında kalıcı bir ateşkes sağlandığında devam edeceğini söyledi. Türkiye, 2023 yılında İsrail’in dördüncü büyük ticaret ortağıydı ve İsrail’e milyarlarca dolarlık ihracattan sorumluydu. Dünyanın yedinci büyük gıda üreticisi olan Türkiye, makarna ve çikolata da dahil olmak üzere İsrail’de tüketilen bazı temel gıdaların ana kaynağı olmuştur. Türkiye’nin güneyindeki en büyük liman olan Mersin ile Tel Aviv arasında 400 millik kısa deniz yolu Türkiye’yi gıda ve inşaat malzemeleri için İsrail için bir kaynak haline getirdi. Türkiye doğumlu bir Yahudi ve Tel Aviv Üniversitesi’nde Türkiye-İsrail ilişkileri uzmanı Hay Eitan Cohen Yanarocak, ‘Türkiye’ye, bir şey sipariş ettiğinizde birkaç gün içinde elinizde olur. Dolayısıyla bu, diğer uzak destinasyonlar yerine Türkiye ile iş yapmayı tercih eden İsrailli işadamı için büyük bir artıydı’ diye açıklıyor. Türkiye genelinde 300’ün üzerinde koşer sertifikalı fabrikdan İsrail’e ürün geliyordu. Hepsi durdu. ‘İsrail’de fiyatlar artacak” diyen Yanarocak, İsrail’in tedbir alması gerektiğini söylüyor. Yine de ticaret yasağının kısa ömürlü olabileceğine dair umut var. Büyükelçiler görevlerine iade edilmese de, alt düzey İsrailli diplomatlar bu hafta Ankara’ya döndü. Bu, Ekim’den bu yana ilk İsrail diplomatik varlığı. Türkiye’deki yahudiler de ticaret yasağının kalkmasını umuyor.”
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