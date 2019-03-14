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"Türkiye'nin yarınları çok daha iyi olacak"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal:- "Her zaman yatırımcımızın, girişimcimizin yanında olacağız. Bu sayede inşallah Türkiye'nin yarınları çok daha iyi olacak. İhracat artacak, Türkiye'nin rekabetçiliği artacak"

14 Mart 2019 Perşembe 12:42
"Türkiye'nin yarınları çok daha iyi olacak"

BAYBURT (AA) - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Her zaman yatırımcımızın, girişimcimizin yanında olacağız. Bu sayede inşallah Türkiye'nin yarınları çok daha iyi olacak. İhracat artacak, Türkiye'nin rekabetçiliği artacak." dedi.

Ağbal, Yatırım Programı kapsamında devam etmekte olan yatırımları yerinde incelemek için başkanlık bürokratlarıyla geldiği Bayburt'ta, Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Bölgede incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Ağbal, burada yaptığı konuşmada, Bayburt OSB'nin altyapıyla ilgili tüm sorunlarını giderdiklerini söyledi.

Yapı malzemeleri üretimi için 50 milyon liralık yatırımla Bayburt OSB'de yerini alan firmanın, buradaki ilk adımı attığını dile getiren Ağbal, çabalarının sonucunu çok kısa sürede almaktan dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Ağbal, Bayburtluların her zaman "Şehre iş, aş, fabrika, yatırım getirin" dediklerini aktardı, OSB'deki yatırımlarla bu talebi karşılayacaklarını gösterdiklerini belirtti.

Söz konusu yatırımcı firmanın geliştirdiği yeni ürünler ve aldığı patentlerle hem Bayburt'a hem de tüm ülkeye önemli katkılar sunacağını dile getiren Ağbal, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin potansiyelini ve gücünü kullanarak ihracat yapacaklar ve ülkemize önemli katkı sunacaklar. Bunlar çok önemli şeyler. Türkiye büyük bir ekonomi ve girişimci gücüne sahip. Her zaman yatırımcımızın, girişimcimizin yanında olacağız. Bu sayede inşallah Türkiye'nin yarınları çok daha iyi olacak. İhracat artacak, Türkiye'nin rekabetçiliği artacak. Girişimcilerimizin başlattığı hamleler dalga dalga yayılacak. O açıdan kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Ağbal, yatırımcıların yanında olduklarını yineleyerek, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Arkadaşımızın bu öncü yatırımı, Bayburt OSB'ye olan ilgiyi artıracak. Önümüzdeki günlerde bu fabrikanın yanına yeni fabrikalar eklenecek ve yatırımcı sayımız artacak." dedi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan da 2 yıl öncesine kadar OSB'nin büyük altyapı eksiklikleri bulunduğunu, Ağbal'ın destekleriyle bunların giderildiğini söyledi.

Vali Pehlivan, Bayburt'a yatırım yapan ve yapacak olan tüm girişimcilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, bu yatırımlarla Bayburt ekonomisinin hızla gelişeceğini ve önemli istihdam imkanlarının oluşacağını ifade etti.

Yatırımcı Selahattin Arslantürk de yerli ve milli ürünlerle Bayburt ve ülke ekonomisine katkı sağlamak istediklerini kaydetti.


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:42
  1. Bayburt
  2. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal
  3. Organize Sanayi Bölgesi

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