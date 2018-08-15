Türkiye'nin yaptırımları ABD'yi ne kadar etkileyecek?

Türkiye-ABD ilişkileri siyasi düzeyde çalkantılı ilerlerken, iki ülke arasındaki ticaret hacmi son 2 yılda arttı. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılında 8 milyar 37 milyon dolar olan ABD'nin Türkiye'den ithalatı, 2017'de 9 milyar 412 milyon dolara çıktı. ABD'nin Türkiye'ye ihracatı ise 2016 yılında 9 milyar 350 milyon dolar olurken, bu rakam 2017 yılında 9 milyar 741 milyon dolara yükseldi.

2018'in ilk 6 ayında, ABD'den Türkiye'ye 5 milyar 75 milyon dolarlık ihracat, Türkiye'den ABD'ye de 5 milyar 78 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

3 MİLYON DOLARI ABD'YE

Türkiye'nin alüminyum cevherleri ve alüminyum oksit ihracatının toplam değeri ise 2017'de 18 milyon dolar oldu. Bunun 3 milyon doları da ABD'ye yapıldı.

ABD'NİN EN ÇOK ÜRÜN İHRAÇ ETTİĞİ ÜLKELER LİSTESİNDE 28. SIRADAYIZ

Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ABD 1,5 trilyon dolar ile Çin'den sonra dünyanın ikinci en büyük ihracatçı ülkesi konumunda. 2017 yılında ABD'nin ihracatında en önemli ülkeler ise sırasıyla, Kanada, Meksika, Çin, Japonya ve İngiltere oldu.

Türkiye ise yaklaşık 9,8 milyar dolar ile ABD'nin en çok ürün ihraç ettiği ülkeler listesinde 28. sırada yer aldı.

ABD'nin başlıca ihraç kalemleri endüstriyel ve teknolojik ürünler. Elektronik ürünlerin yanı sıra endüstriyel makine, ham petrol ve akaryakıt ürünleri, otomotiv sanayi ürünleri, havacılık sanayi ürünleri, silah ve askeri ekipman ile tıbbi cihazlar ve ürünleri de listede üst sıralarda yer alıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'ye 2017 yılında elektronik ürünler ile ilgili ihracatlar ve meblağları şöyle gerçekleşti:

Telekomünikasyon ekipmanı: 182 milyon 616 bin dolar

Elektrik cihazları: 157 milyon 712 bin dolar

Bilgisayar: 62 milyon 837 bin dolar

Bilgisayar aksesuarları: 52 milyon 998 bin dolar

Cep telefonu ve diğer ev eşyaları: 32 milyon 416 bin dolar.

TÜRKİYE'NİN SESSİZ KALMASI MÜMKÜN DEĞİL

İki ülke arasında yaşanan yaptırım krizini değerlendiren ASKON AR-GE Komisyonu Başkan Yardımcısı Serkan Ayaydın "Mütakabiliyet çerçevesinde uyguladığımız bu politikayı ben doğru ve yerinde buluyorum. Bir imparatorluğun devamı olan Cumhuriyetimizin buna sessiz kalması tabii ki mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Şirketler anlamında zaman zaman sıkıntılar olacaktır diyen Ayaydın, "Bu aşamada ticari olarak her iki tarafta da sıkıntılar yaşanacaktır" dedi.

Almanya ve İtalya Türkiye’ye destek konusunda açıklama yaptılar. Türkiye’nin bir ekonomik krize sürüklenmesinin bütün Avrupa’yı etkileyeceğinin farkındalar. Dolayısıyla Türkiye’ye destek Türki ve İslam ülkelerinin yanında Avrupa ülkelerinden de gelecektir. ABD’li STK’lar da yaptıkları açıklamada böyle bir krizden ABD’nin de zarar göreceğini kabul ettiler.

Böyle bir krizden her iki tarafta muhakkak etkilenecektir. Burada BDDK, SPK ve dış işleri bakanlığının önceden aldığı bazı önlemler etki edecektir. Tüm dünyada Türkiye’ye yönelik bir hukuksuzluk yankı buluyor. Ben yaptım olduculuğa dünya diplomasisi müsaade etmez.