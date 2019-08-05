0553 313 94 23

Türkiye'nin yanık tedavisi Pakistan'a merhem olacak

Yanık tedavisinde dünyada öncü rol oynayan Türk hekimler, bilgi ve deneyimlerini Pakistanlı meslektaşlarına aktardı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:57
Türkiye'nin yanık tedavisi Pakistan'a merhem olacak

Türkiye'nin yanık tedavisi alanında önemli sağlık merkezlerinden Ankara Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi, kardeş ülke Pakistan'dan gelen hekimlere ev sahipliği yaptı.

Pakistan'ın ileri gelen yanık tedavi merkezlerinin sorumlu hekimleri, Avrupa'nın en büyük dünyanın ise tek seferde inşa edilen 3'üncü büyük hastanesi Ankara Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezindeki pratik ve teorik uygulamaları yerinde görme fırsatı buldu.

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanık tedavisinde çok iyi konumda olduğunu belirterek, pek çok ülkenin bunu örnek aldığını söyledi.

Tıbbi malzeme anlamında dünyada kullanılan ne varsa bu imkanlara sahip olduklarını ifade eden Yastı, "Standart konvansiyonel yarı bakım üniteleri, hidroterapi, sedyelerle seyyar duşlar ve kök hücre tedavilerinin de uygulandığı bir merkez durumuna geldik." dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, plastik cerrahi uzmanları ve yanık cerrahlarının bir arada çalıştığını anlatan Yastı, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yanık üzerine çıkan akademik çalışmalar son 10 yılda ciddi bir ivme gösterdi. Bu başarılar dünya çapında da yankı yapıyor. Pakistan'dan bir teklif geldi. Pakistan Yanık Derneği Başkanı Prof. Dr. Farid Ahmad Khan bizimle iletişime geçti. Daha önce İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ile bu işi yaptıklarını, gelip burayı değerlendirmek istediklerini ifade etti."

"Amerika ve İngiltere'ye gitmek istemiyorlar"

Pakistan'ın ileri gelen büyük yanık merkezlerinin hekimlerinin Ankara'da 4 gün boyunca pratik uygulamaları izlediklerini ifade eden Yastı, "Teorik eğitimlerde karşılıklı fikir alışverişi oldu. Pakistan Yanık Derneği Başkanı Prof. Dr. Farid Ahmad Khan, bize asistan ve hemşire göndermek ve eğitim almak istediklerini belirtti. Ülkemizdeki yanık yönetim modelinin, yönetmeliğin, oda, ünite, merkez ve sevk algoritmasının Pakistan'a uyarlanması için bizden çalışmalar istedi. Ayrıca bu toplantıların kardeş ülke Pakistan'la yılda bir kez yapılmasında prensip olarak mutabık kalındı." diye konuştu.

Prof. Dr. Yastı, başka ülkelerden de iş birliği tekliflerinin geldiğine işaret ederek, "Orta Doğu'dan birkaç ülkeden daha böyle teklifler var. Burada yaptığımız ameliyatları ve vakaları yerinde görmek istiyorlar. Bundan sonra da kardeş ülkelerle ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Diğer bir önemli nokta Amerika, İngiltere gibi ülkelere gitmek istemiyorlar, çünkü bütün teknoloji bizde var." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:57
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Önce bariyerlere çarpan otomobil ters dönüp TIR ile kafa kafaya çarpıştı
    1. Önce bariyerlere çarpan otomobil ters..
    2. Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi..
    3. Sokak hayvanlarını kısırlaştırarak..
    4. Almanya'da makine mühendisliği..
    5. Medel ve Roco sağlık kontrolünden geçti!
    6. Çaydeğirmeni Muay Thai takımına..
    7. Sakarya Ticaret Borsası
    8. Karacabey’in dört bir yanını ıhlamur..
    9. SSAUMDER’in kampanyasına, Kemal..
    10. Genç tenisçiler sertifikalarını aldı
    11. Mahsur kalan fındık işçileri kurtarıldı
    12. Pazara ucuzluk geldi
    13. Başkan Dr. Palancıoğlu: “Sulu atıklar..
    14. AB, sığınmacılara yönelik ihlalleri..
    15. Orman yangınına müdahale sürüyor
    16. Lübnan uyruklu hiphop şarkıcısının..
    17. TSYD Ankara Kupası’nın biletleri 8..
    18. Manuka balının faydaları nelerdir? |..
    19. Taşlı saldırıya uğrayan itfiaye..
    20. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    21. Başkan Yüce, SGM’nin programına katıldı
    22. Herkes bunu konuşuyor! İHH'dan büyük..
    23. Bitlis’te “Prof. Dr. Fuat Sezgin”..
    24. Medel ve Roco sağlık kontrolünden..
    25. Melike Koç Milli Takım’da
    26. Erdem: “Bizim Ev katılımcıları daha..
    27. Sudan'daki anlaşma "Afrika için önemli..
    28. Sarıoğlu, Emekliler müjde bekliyor
    29. Başkan Çankaya’nın acı günü
    30. Arap Koalisyonu: “Husilere ait..
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı