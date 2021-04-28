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Dünya Türkiye'nin yanı başında peş peşe bombalar patladı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Dünya

Türkiye'nin yanı başında peş peşe bombalar patladı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Cerablus'ta peş peşe terör saldırıları düzenlendi. İlk belirlemelere göre, olaylarda 1 çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 10:01:00 -
Türkiye'nin yanı başında peş peşe bombalar patladı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus merkezinde bir motosiklete ve sivil araca yerleştirilen bombalar, eş zamanlı patlatıldı.

Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 1 çocuk yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı. Yaralılar, Cerabus'ta bulunan hastanelere nakledildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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Yorumlar

DEAS=PKK/PYD=FETÖ= EVANJELIK-SIYONIST TERORISLER!

ramazan, kutsal, insanlik, vicdan, sivil, merhamet.... DERDI YOK BU IMANSIZLARIN
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ŞAHAN

Şanlı ordumuz mümbiçe vimesi lazım tüm tehtitler oradan geliyor
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