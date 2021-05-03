Türkiye'nin yanı başında hareketlilik! İran destekli milisler füze rampalarını kurdu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) dün aktardığı bilgilere göre İran destekli milisler, ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon ve PKK/DSG’nin kontrolünde bulunan Fırat'ın doğusundaki bölgelere çevrili füze fırlatma rampaları kurdu.

SOHR, milislerin, Deyrizor’un doğu kırsalında yer alan el-Meyadin bölgesi yakınlarındaki el-Batin Sıradağları’nda İran yapımı karadan karaya füzeler için 13 füze rampası kurduklarını belirtti.

SOHR’un aktardığı bilgilere göre milisler ayrıca Havi el-Meyadin bölgesinde de bir hayvan çiftliğine dokuz füze rampası kurdu.

Bu füze rampalarının tamamı Fırat'ın doğusuna, nehrin diğer yakasına ve en yakın önemli nokta olan el-Ömer Petrol Sahası’na yönlendirildi.

SOHR, İran'ın gerek saldırı amaçlı olsun gerek farklı bir amaç doğrultusunda olsun bu adımların hedefleri hakkında henüz teyit edilmiş bir bilgi alınamadığını kaydetti.