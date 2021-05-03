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Dünya Türkiye'nin yanı başında hareketlilik! İran destekli milisler füze rampalarını kurdu
Dünya

Türkiye'nin yanı başında hareketlilik! İran destekli milisler füze rampalarını kurdu

İran destekli milisler, Deyrizor'da, ABD öncülüğündeki koalisyon ve DSG'ye karşı füze rampalarını sahaya indirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 13:20:00 -
Türkiye'nin yanı başında hareketlilik! İran destekli milisler füze rampalarını kurdu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) dün aktardığı bilgilere göre İran destekli milisler, ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon ve PKK/DSG’nin kontrolünde bulunan Fırat'ın doğusundaki bölgelere çevrili füze fırlatma rampaları kurdu.

SOHR, milislerin, Deyrizor’un doğu kırsalında yer alan el-Meyadin bölgesi yakınlarındaki el-Batin Sıradağları’nda İran yapımı karadan karaya füzeler için 13 füze rampası kurduklarını belirtti.

SOHR’un aktardığı bilgilere göre milisler ayrıca Havi el-Meyadin bölgesinde de bir hayvan çiftliğine dokuz füze rampası kurdu.

Bu füze rampalarının tamamı Fırat'ın doğusuna, nehrin diğer yakasına ve en yakın önemli nokta olan el-Ömer Petrol Sahası’na yönlendirildi.

SOHR, İran'ın gerek saldırı amaçlı olsun gerek farklı bir amaç doğrultusunda olsun bu adımların hedefleri hakkında henüz teyit edilmiş bir bilgi alınamadığını kaydetti.

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